스크럽 대디, 당근알바와 함께 ‘추석 연휴 설거지 순삭 알바’ 이벤트

글로벌 청소용품 브랜드 스크럽 대디(Scrub Daddy)는 추석을 맞아 지역 생활 플랫폼 당근의 ‘당근알바’와 협업해 ‘추석 연휴 설거지 순삭 알바’ 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 명절 시즌 반복되는 설거지 고민을 유쾌하게 풀어내는 동시에, 인기 제품 ‘디쉬 대디(Dish Daddy)’를 소비자들이 직접 경험할 수 있도록 마련됐다.
이웃 간에 일감을 주고받는 당근알바의 이웃알바 서비스 취지에 착안한 두 브랜드가 만나, 명절 연휴 가장 큰 숙제 중 하나인 설거지를 색다른 알바로 재해석해 일상의 번거로움을 유쾌하게 풀어냈다.
이번 이벤트는 총 500명에게 경품을 증정하는 대규모 이벤트로 푸짐한 혜택이 특징이다. 추첨을 통해 10명에게는 디쉬 대디 본품과 리필 헤드 2입, 미닉스 식기세척기 PRO가 포함된 패키지가 제공된다. 또 490명에게는 디쉬 대디 본품과 리필 헤드 2입이 증정돼, 더 많은 소비자들이 제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 얻게 된다. 추가로 인증 이벤트 참가자 중 3명을 추첨해 스테이폴리오 숙박권이 제공될 예정이다.
스크럽 대디의 디쉬 대디는 교체형 리필 헤드와 인체공학적 손잡이를 갖춘 제품으로, 기름기와 음식 찌꺼기를 손쉽게 제거해 ‘애벌설거지 끝판왕’, ‘식세기 최고의 파트너’로 입소문을 타고 있다. 식기세척기 사용 전 단계에서 손에 물이나 세제를 묻히지 않게 돕는 제품으로, 간단한 식생활을 추구하는 1~2인 가구 및 손목 통증이나 주부습진이 있는 소비자들의 수요가 특히 높다.
참여 신청은 오늘(9일)부터 당근 앱 내 당근알바 이벤트 페이지를 통해 가능하며, 이벤트는 오는 10월 12일까지 약 한 달간 진행된다.
스크럽 대디 코리아 관계자는 “이번 알바는 명절 연휴에 반복되는 설거지 고민을 재치 있게 바라본 기획”이라며 “디쉬 대디가 만들어내는 손쉬운 설거지 경험을 더 많은 소비자들과 나누고자 한다”고 전했다.
