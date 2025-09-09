삼성물산 패션 갤럭시라이프스타일, 15년 만에 로고 변경

산성물산 패션부문은 남성복 브랜드 갤럭시라이프스타일이 15년 만에 새 BI(Brand Identity)를 선보였다고 9일 밝히면서 브랜드명을 GLXY로 표현한 새로운 로고를 9일 공개했다.
이번 로고는 2010년 이후 처음으로 변경됐으며 산세리프(sans serif) 서체를 기반으로 제작해 모던함을 강조하면서도 가독성을 높였다고 한다.
갤럭시라이프스타일은 출근룩과 일상복 모두를 아우르는 비즈니스 캐주얼 브랜드다. 이번 BI 교체를 통해 도시형 남성복 브랜드로서의 정체성을 강조했다.
삼성물산 측은 주요 20여 개 매장의 로고 교체를 이미 마쳤고 올 FW 시즌 말까지 순차적으로 전 매장에 새 BI를 반영할 계획이라고 전했다.
더불어 새 BI를 적용한 롯데백화점 잠실점 리뉴얼 이미지와 함께 2025년 가을 시즌 화보도 공개했다. 이번 시즌에는 자켓, 아우터, 코트, 셔츠, 팬츠 등 다양한 비즈니스 캐주얼 상품을 선보였다.
이무영 삼성물산 패션부문 남성복사업부장 상무는 “갤럭시라이프스타일은 좋은 소재와 품질, 세련된 디자인, 합리적인 가격대로 고객층을 만족시키고 있다”며 “이번 BI 변경을 통해 더욱 매력적인 모습으로 다가갈 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0