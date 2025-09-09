[단신]한투운용, 우량회사채에 투자하는 ETF 外

한국투자신탁운용은 우량회사채에 투자하는 상장지수펀드(ETF) ‘ACE 우량회사채 액티브’를 새로 상장한다고 8일 밝혔다. ACE 우량회사채는 발행 잔액 500억 원 이상, 신용등급 AA― 이상, 잔존 만기 1년 초과 3년 이하의 회사채와 중단기 기타금융채 등에 투자한다. 이번 ETF는 2008년 한국투자신탁운용이 선보인 국내 채권형 공모펀드의 ETF 버전으로, 펀드와 같은 운용역이 운용을 맡았다.
■ 하나은행-카드, 가수 임영웅 카드 내놔
하나은행과 하나카드가 다양한 적립 혜택과 가수 임영웅의 사진을 담은 ‘HERO 체크카드’를 출시한다. HERO 체크카드로 △멜론·유튜브·넷플릭스 등 구독 서비스 △대형마트·백화점 등 쇼핑 △통신요금·관리비 등 생활요금에 쓰면 결제 요금의 5∼10%가 하나머니로 적립(월 통합 최대 2만 원)된다. 내년 1월 31일까지 HERO 체크카드로 월 5만 원 이상 결제 시 매월 1000원씩, 최대 5000원이 임영웅과 팬클럽 ‘영웅시대’와 하나금융그룹의 이름으로 기부될 예정이다. 다음 달 10일까지 이 카드로 1원 이상 결제한 모든 고객에게 커피쿠폰도 증정된다.
■ 주택연금 고객에게 상담서비스 무료 제공
한국주택금융공사는 주택연금 고객에게 무료로 법률, 세무 상담 서비스를 제공하는 ‘다부짐 프로그램’을 9일부터 시작한다고 8일 밝혔다. 이 프로그램은 △유언장 및 임의후견계약서 작성 △상속 및 증여 △담보주택 재건축 등에 대해 법무법인에서 무료 상담을 제공한다. 주택연금 이용 고객은 최대 5회까지 이용할 수 있으며, 주택연금 신청 고객은 신청 단계에서 1회, 약정 철회 기간(최초 대출실행일로부터 30일) 경과 후에는 추가로 4회 이용할 수 있다. 상담을 원하는 고객은 공사 홈페이지나 카카오톡 등을 통해 신청하면 된다.
