컨템포러리 가방 브랜드 토폴로지, FW25 컬렉션 이달 출시…“이번엔 우주로 간다”

글로벌 패션 마니아들이 사랑하는 컨템포러리 가방 브랜드 토폴로지(Topologie)가 FW25 컬렉션으로 또 한 번의 도약을 선보인다. 이번 시즌은 미지의 차원으로 향하는 ‘우주적 탐험’의 정신을 담았다. 단순한 가방이 아닌, 일상을 탐험하고 미래를 경험하게 하는 라이프스타일 아이템으로 자리매김할 예정이다.
FW25 컬렉션은 토폴로지의 아이덴티티인 Wares System™을 우주적 색채와 감성으로 재해석했다. Wares System™은 스트랩 교체를 통해 가방 스타일을 자유롭게 커스터마이징할 수 있는 토폴로지 고유의 방식이다. 이번 시즌 슬로건 ‘스페이스 사파리 - 궤도를 따라 빛나는 스타일’은 기능과 색채, 미래적 감성의 조화를 상징한다. 소비자들은 다양한 컬러의 스트랩을 선택해 개성을 반영한 맞춤형 럭셔리 스타일을 완성할 수 있다.
FW25의 주요 색상은 새틀라이트, 마린 블루 메탈릭, 딥 포레스트 메탈릭, 민트로, ‘우주 속 탐험’이라는 콘셉트를 선명하게 드러낸다. 베스트셀러 보틀 사코슈백(Bottle Sacoche)과 스테디셀러 폰 사코슈백 90(Phone Sacoche 90) 역시 FW25의 새로운 색상으로 출시될 예정이다. 보틀 사코슈백은 물병과 우산을 실용적으로 수납할 수 있는 아이템이며, 폰 사코슈백 90은 휴대폰과 카드 등 필수품을 간편하게 휴대할 수 있도록 디자인됐다.
토폴로지 관계자는 “FW25 컬렉션은 소비자들이 토폴로지와 함께 무궁무진한 세계를 탐험하고, 색과 기능의 조화를 경험할 수 있도록 준비했다”고 밝혔다.
한국 공식 출시는 이달 중으로 예정돼 있으며, 소비자들은 곧 공식 홈페이지를 통해 ‘우주 속 탐험’을 콘셉트로 한 FW25 컬렉션을 직접 확인할 수 있다.
