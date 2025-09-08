동아일보

아우디코리아, ‘Q5 스포트백 TFSI 콰트로’ 출시… 쿠페닮은 날렵한 SUV

Q5 전 라인업 완성…최대 271마력, 어댑티브 에어서스펜션 등 고급 사양 적용
첨단 조명기술과 3중 디스플레이, 운전자 보조 시스템 기본 탑재

아우디코리아는 8일 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘Q5 스포트백 TFSI 콰트로’를 출시하고 판매를 시작한다고 밝혔다. 신형 Q5 스포트백은 감각적인 디자인과 주행 성능, 직관적인 디지털 인터페이스를 갖췄으며, 아우디 운전자 보조 시스템과 디지털 기술이 더해져 도심과 다양한 주행 환경에서 안정성과 다재다능성을 높였다고 한다.

Q5 스포트백 TFSI 콰트로는 40 TFSI 콰트로 어드밴스드, 40 TFSI 콰트로 S라인, 45 TFSI 콰트로 S라인, 45 TFSI 콰트로 S라인 블랙에디션 등 네 가지 트림으로 출시됐다. 모든 트림에는 2.0ℓ 4기통 가솔린 터보엔진과 7단 S트로닉 자동변속기, 콰트로 사륜구동 시스템이 기본으로 장착된다.

40 TFSI 콰트로는 최고출력 204마력, 최대토크 34.6kg.m, 복합연비 9.8km/l, 45 TFSI 콰트로는 최고출력 271마력, 최대토크 40.7kg.m, 복합연비 9.3km/l의 성능을 갖췄다. 45 TFSI 콰트로 이상에는 어댑티브 에어서스펜션이 기본 적용돼 승차감과 주행 안정성을 높였다고 한다.

외관은 확장된 전장, 새로운 아우디 2D 로고로 고급스러움을 높였고 S라인 이상 트림에는 S라인 외관 패키지와 블랙 패키지가 적용돼 역동적 이미지를 보인다. 실내에는 스포츠 시트와 운전석 메모리 시트, 앞좌석 통풍 및 열선, 뒷좌석 열선, 열선 스티어링 휠 등 고급 편의사양이 기본으로 들어간다. S라인 블랙 에디션에는 21인치 휠, 카본 사이드미러, S라인 인테리어, S로고 각인 다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 포함돼 프리미엄 이미지를 극대화했다.

조명기술도 업그레이드됐다. 40 TFSI 콰트로에는 LED 헤드라이트와 후방 다이내믹 턴 시그널 테일라이트, 45 TFSI 콰트로에는 매트릭스 LED와 디지털 OLED 테일라이트가 적용된다. S라인 이상에는 프로젝션 라이트와 다이내믹 인터렉션 라이트가 추가돼 아우디만의 독창적인 조명 효과를 제공한다.

모든 트림에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이가 기본으로 탑재되고, S라인 이상에는 10.9인치 조수석 디스플레이가 추가된다. 첨단 운전자 보조 시스템이 전 트림에 적용되어 편의성과 안전성이 강화됐다. S라인 이상에는 헤드업 디스플레이, 360도 서라운드뷰 카메라, B&O 프리미엄 사운드 시스템이 지원된다.

‘Q5 스포트백 40 TFSI 콰트로’의 가격은 6968만 원, 45 TFSI 콰트로는 8440만 원이다.

김상준 기자 ksj@donga.com
