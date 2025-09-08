아우디코리아, ‘Q5 스포트백 TFSI 콰트로’ 출시… 쿠페닮은 날렵한 SUV

외관은 확장된 전장, 새로운 아우디 2D 로고로 고급스러움을 높였고 S라인 이상 트림에는 S라인 외관 패키지와 블랙 패키지가 적용돼 역동적 이미지를 보인다. 실내에는 스포츠 시트와 운전석 메모리 시트, 앞좌석 통풍 및 열선, 뒷좌석 열선, 열선 스티어링 휠 등 고급 편의사양이 기본으로 들어간다. S라인 블랙 에디션에는 21인치 휠, 카본 사이드미러, S라인 인테리어, S로고 각인 다기능 스포츠 스티어링 휠 등이 포함돼 프리미엄 이미지를 극대화했다.
조명기술도 업그레이드됐다. 40 TFSI 콰트로에는 LED 헤드라이트와 후방 다이내믹 턴 시그널 테일라이트, 45 TFSI 콰트로에는 매트릭스 LED와 디지털 OLED 테일라이트가 적용된다. S라인 이상에는 프로젝션 라이트와 다이내믹 인터렉션 라이트가 추가돼 아우디만의 독창적인 조명 효과를 제공한다.
모든 트림에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이가 기본으로 탑재되고, S라인 이상에는 10.9인치 조수석 디스플레이가 추가된다. 첨단 운전자 보조 시스템이 전 트림에 적용되어 편의성과 안전성이 강화됐다. S라인 이상에는 헤드업 디스플레이, 360도 서라운드뷰 카메라, B&O 프리미엄 사운드 시스템이 지원된다.
댓글 0