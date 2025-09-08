‘밝히는 기술’ 세계로… 글루타넥스, 베트남 뷰티써밋 2025 참가

K-뷰티 더마 코스메틱 브랜드 글루타넥스(GLUTANEX)가 베트남 현지 소비자와 바이어들을 직접 만났다. 글루타넥스는 지난 달 29일부터 30일까지 호치민 사이공 전시 컨벤션센터(SECC)에서 열린 ‘Beauty Summit 2025’에 참가해 브랜드 철학인 ‘밝히는 기술(GLOW SCIENCE)을 담은 대표 제품들을 선보였다.
‘Beauty Summit 2025’는 베트남에서 가장 포괄적이고 권위 있는 뷰티 행사 중 하나로, 수백 개의 주요 브랜드, 피부과 전문의, 스파 운영자, 클리닉 관계자를 연결하며 글루타치온을 활용한 집중적인 피부 관리 솔루션을 홍보하고, 시장 확대와 브랜드 자리매김의 기회를 제공했다.
글루타넥스는 이번 전시에서 글루타치온 성분을 기반으로 한 브라이트닝 라인과 피부 고민별 맞춤형 솔루션을 선보였다. 특히 브랜드가 추구하는 밝히는 기술(GLOW SCIENCE)’을 직접 체험할 수 있는 제품 전시와 상담 부스를 운영해 주목을 받았다.
글루타넥스 관계자는 “베트남과 아세안 시장은 K-뷰티 수요가 빠르게 성장하고 있는 핵심 지역”이라며, “이번 ‘Beauty Summit 2025’를 통해 현지 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고, 글로벌 소비자와의 접점을 더욱 확장해 나갈 계획”이라고 전했다.
