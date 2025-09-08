디케이화인케미칼, ‘APEC 중소기업 주간’ 중기부 장관 표창

“친환경 기술력 글로벌 무대서 입증”
국내 친환경 폴리머 전문기업 디케이화인케미칼(대표 이한빛)이 ‘APEC 중소기업 주간’ 행사에서 기술혁신 부문 장관표창을 수상하며 글로벌 무대에서 기술력을 입증했다고 밝혔다.
이번 회의에는 APEC 회원국의 중소기업 담당 장관과 고위급 대표단이 대거 참석했다. ‘중소기업, 지속가능하고 포용적인 성장의 동력’을 주제로 진행된 자리에서 참가국은 공동선언문을 채택하고 혁신·지속가능 성장·연결성 강화를 약속했다.
한성숙 중소벤처기업부 장관은 “정부는 스마트 제조업 생태계 조성과 연구개발 지원을 강화해 중소기업이 세계 시장에서 경쟁력을 발휘하도록 적극 뒷받침하겠다”고 강조했다.
디케이화인케미칼은 탄소 저감형 폴리머와 플라스틱 대체 소재를 개발하며 국내외 친환경 산업 전환을 주도해 왔다. 회사 관계자는 “기술력뿐 아니라 친환경 가치도 인정받았다”며 “앞으로 글로벌 시장에서 지속 가능한 혁신을 이어가겠다”고 말했다.
