애경산업, 태광그룹이 품는다…우선 협상 대상자로 선정

태광그룹이 애경그룹의 모태 기업인 애경산업을 인수할 것으로 알려졌다.
7일 업계에 따르면 애경그룹은 애경산업의 지분 63%를 인수할 우선 협상 대상자로 태광산업과 티투프라이빗에쿼티(PE), 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄을 낙점한 것으로 알려졌다.
애경산업은 1954년 애경유지공업으로 출발한 애경그룹의 모태 사업으로, 1985년 4월 그룹에서 생활용품 사업 부문을 떼어내 설립된 회사다. 현재 케라시스, 2080 등 생활용품 브랜드와 루나, 에이지투웨니스 등을 비롯한 화장품 브랜드 등을 갖고 있다. 애경산업의 지난해 매출 6791억 원, 영업이익 468억 원이다.
애경그룹은 그룹의 재무 부담을 해소하기 위해 애경산업 지분 매각을 추진해 왔다. 애경그룹 지주회사인 AK홀딩스의 총부채는 지난해 말 기준 4조 원 수준으로, 부채비율이 328.7%에 이른다.
태광그룹은 애경산업 인수를 통해 K-뷰티 열풍으로 빠르게 성장하고 있는 화장품 산업에 뛰어든다는 구상이다. 태광그룹은 7월 석유화학 불황으로 사업구조 재편 방침을 공개하면서 신규 진입을 모색하는 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수에 자금의 상당 부분을 투입하겠다고 밝힌 바 있다.
]
남혜정 기자 namduck2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0