손동철 휴온스엔 대표, 농촌진흥청장 표창 수상

휴온스엔은 ‘농촌진흥청 창립 16주년 기념식’에서 손동철 휴온스엔 대표가 표창을 수상했다고 5일 밝혔다.
이번 기념식에서 농촌진흥청은 농업 기술 혁신과 농산업 발전에 기여한 유공자를 선정해 시상했다. 휴온스엔은 2021년 농촌진흥청으로부터 ‘와이셀라 시바리아 JW15’를 이전 받아 대량 배양·생산 공정을 최적화하고 식품의약품안전처 개별인정형 기능성 원료로서 인정받았다. 와이셀라 시바리아 JW15는 한국전통식품인 김치에서 유래된 국내 유일 면역기능성 프로바이오틱스다. 휴온스엔은 이를 기반으로 국내 최초 식품의약품안전처 인증 면역활성 유산균 제품인 ‘면역엔 와이셀라’를 출시했다. 지난 7월에는 미국 식품의약국(FDA)으로부터 신규 건강식품원료(New Dietary Ingredient Notification, NDIN) 인증을 획득해 글로벌 시장 진출의 교두보를 마련했다.
지난 6월에는 국립식량과학원으로부터 호흡기건강 개선 기능성원료의 특허 기술을 이전 받았다. 이를 활용한 호흡기 건강개선 건강기능식품 개별인정 허가 및 사업화를 위해 농림식품기술기획평가원(IPET) 기술사업화를 수행하고 있다.
휴온스엔 측은 이번 수상이 공공 연구성과의 민간 이전 활용을 통한 모범 사례로 평가되며, 국산 농산물의 부가가치를 높이고 기능성 원료의 글로벌 경쟁력을 강화한 점에서 의미가 크다고 설명했다.
손동철 휴온스엔 대표는 “앞으로도 국산 천연물 소재를 적극 발굴하고 과학적 연구를 통해 그 기능성을 입증하는 데 연구 개발 역량 강화에 집중할 것”이라며 “이를 기반으로 농촌 진흥청과의 긴밀한 협력을 통해 산업 생태계의 발전은 물론 글로벌 시장 진출을 선도할 수 있도록 앞장서겠다”고 말했다.
