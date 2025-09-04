호반그룹, ‘2025 호반혁신기술공모전’ 오는 14일까지 참가 기업 모집

호반그룹은 혁신 기술을 보유한 스타트업을 발굴·육성하기 위해 ‘2025 호반혁신기술공모전(2025 HIT CHALLENGE)’ 참가 기업을 오는 14일까지 모집한다고 밝혔다.
이번 공모전은 서울경제진흥원(서울창업허브), 호반그룹, 창업진흥원, 솔루엠이 주최하며, 호반건설, 플랜에이치벤처스, 서울신문, EBN이 주관한다. 개방형 기술혁신(오픈 이노베이션) 프로그램으로, 우수 스타트업의 성장을 위한 비즈니스 기회를 넓히는 데 목적이 있다.
공모 분야는 △스마트시티(로봇, 건설혁신, 에너지 신기술, 건설 신자재 등) △숙박·레저·유통(스마트 골프장, 자원순환, 디지털 전환 등) △제조분야(스마트공장, 신재생에너지 등) △신사업(Ag-TECH, AI, 모빌리티, ESG, 드론 등) 등 네 가지다.
모집 분야와 관련된 기술과 솔루션을 보유한 설립 10년 이내 스타트업이라면 누구나 지원할 수 있으며, 참가 접수는 내달 14일까지 ‘스타트업플러스’ 공식 홈페이지를 통해 가능하다. 심사는 서류 평가, 현장 실사, 발표(PT) 등 단계별로 진행되며, 혁신성, 지속가능성 등을 종합적으로 검토해 최종 수상 기업을 선정한다.
최종 선발된 스타트업은 호반그룹과 NDA 체결 및 후속 미팅을 거쳐 PoC 프로젝트를 추진하게 된다. 이 과정에서 서울경제진흥원(SBA)으로부터 최대 1000만 원, 호반그룹으로부터 최대 3000만 원의 PoC 사업화 지원금을 받을 수 있다. 단, 서울경제진흥원 지원금에 대한 혜택은 서울 소재 기업만 해당되며, NDA 체결 전 연구소나 지사의 설립 또는 이전이 가능한 기업도 지원 대상에 포함된다.
호반그룹 관계자는 “혁신 기술 스타트업과의 협력은 미래 산업 경쟁력을 확보하기 위한 중요한 전략”이라며 “이번 공모전을 통해 창의적이고 도전적인 기업을 발굴하고, 함께 성장하는 오픈이노베이션 생태계를 만들어 나가겠다”고 말했다.
