자연드림 “가치는 확 높이고 가격은 확 낮췄다” …소비자 참여형 이벤트 시작

‘가치는 확 높이고, 가격은 확 낮춘’ 자연드림이 소비자와 함께하는 대규모 이벤트를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 이벤트는 가격 인하 정책 실행과 동시에 △다양한 발효식품·항암식품 출시 △치유에 도움이 되는 식이와 운동을 배우는 치유학교 △국내외 호텔 및 다양한 생활서비스(공동이용시설) 등을 통해 ‘힐링 생활 플랫폼’으로 도약한 자연드림의 변화를 확산하기 위해 마련됐다.
‘힐링 생활 플랫폼’이란 자연드림이 유기농 식품 유통을 넘어, 치유에 도움이 되는 좋은 식품과 꾸준한 운동, 건강한 생활습관, 호텔·여행·외식 등 휴식을 위한 다양한 서비스와 인프라를 아우르는 종합 생활플랫폼으로 진화했음을 의미한다
자연드림 관계자는 “이번 변화는 회원들이 직접 체험한 변화를 스스로 확산하는 이벤트로 각자가 경험한 가치를 나누기 위한 취지”라며 “회원들이 다양한 플랫폼과 채널을 통해 얼마나 알렸는지도 중요한 심사 기준”이라고 밝혔다.
이번 이벤트는 간단한 참여만으로도 수상 기회가 주어진다. 자연드림몰 홈페이지 커뮤니티 게시판에 다양한 컨텐츠를 분량에 제한 없이 올리고 그 컨텐츠를 여러 채널에 확산하면 된다. 예를 들어 동영상, 디자인 컨텐츠, 웹툰, 칼럼 등을 SNS, 블로그, 언론사, 유튜브 등 다양한 채널에 알리면 된다. 참고자료는 자연드림 홈페이지에 게재된 글, 영상, 언론 보도 등을 활용할 수 있다.
심사를 통해 우수 콘텐츠에는 푸짐한 경품이 제공된다. 최우수작에는 친환경 중형 전기차, 2등은 경차 전기차, 3등은 1,000만 원 상당의 상품권이 수여된다. 이 외에도 총 3,143명에게 약 1억5000만 원 규모의 경품이 제공될 예정이다.
이번 이벤트는 관심 있는 누구나 참여 가능할 수 있다. 자연드림이 처음이라면 본인이 느낀 경험과 가치를 소개하는 콘텐츠 역시 수상 대상에 포함된다. 단, 참여를 위해 자연드림몰 회원 가입이 필요하다.
자연드림은 이벤트 종료 후 수상작을 적극 활용해 회원과 소비자가 함께 만들어낸 변화를 더 널리 확산할 계획이다.
자연드림 관계자는 “이번 이벤트는 단순한 판촉 행사가 아니라, 자연드림의 식품과 건강한 생활문화를 널리 알리고 더 많은 사람들이 함께할 수 있도록 마련됐다”며 “소비자와 함께 만들어가는 자연드림 플랫폼이 건강한 식생활과 생활문화를 나누고 공유하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.
댓글 0