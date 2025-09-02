에이치피오 덴프스, ‘덴마크 프로틴 다이어트’ 내일(3일) 공식 론칭

건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 신제품 ‘덴마크 프로틴 다이어트’를 내일(3일) 저녁 롯데홈쇼핑 ‘영스타일(Youngstyle)’ 방송을 통해 공식 론칭한다.
업체측에 따르면 ‘덴마크 프로틴 다이어트’는 체중관리를 넘어 고단백, 고식이섬유의 영양설계를 바탕으로 체질 개선을 돕는 제품이다. 유럽산 6대 단백질과 11종의 비타민, 미네랄, 1,000mg의 식이섬유를 균형있게 담았다. 또 연구•제조•생산•포장 전 공정이 현지에서 진행되는 덴마크 직수입 완제품으로, 덴마크 현지에서 직접 생산된 프리미엄 다이어트 제품이 국내에 출시되는 것은 이번이 처음이라는 설명이다.
론칭 방송에서는 특별한 혜택도 준비된다. ‘영스타일’ 단독 구성 및 ‘덴마크 단백질이야기’ 추가 증정과 더불어, 8월 최신 통관된 제품으로 배송돼 보다 신뢰도 높은 품질을 보장할 예정이다.
에이치피오 관계자는 “자사 신제품 ’덴마크 프로틴 다이어트’는 지금까지 국내에서 접할 수 없었던, 차별화된 프리미엄 다이어트 제품”이라며, “덴마크 현지에서 직접 생산된 제품으로서 국내 첫 출시되는 만큼, 국내 다이어트 시장에 새로운 반향을 불러일으킬 것으로 기대한다”고 전했다.
