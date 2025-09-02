에버랜드, K컬처 열풍 ‘케데헌’ 테마존 26일 오픈

에버랜드가 전 세계 K컬처 열풍을 이끈 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 주제로 한 새로운 콘텐츠를 선보인다. 삼성물산 리조트부문은 넷플릭스와 손잡고 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌·사진)’ 테마존을 이달 26일 에버랜드에 오픈할 계획이라고 1일 밝혔다.
케데헌은 대한민국 주요 장소를 배경으로 케이팝 걸그룹이 악령들을 퇴치하는 이야기를 다룬 콘텐츠로 역대 넷플릭스 애니메이션 부문 1위를 기록했다. 주제곡이 미국 빌보드와 영국 싱글 차트에서 정상을 차지하는 등 전 세계에 한국 문화를 알리며 열풍을 일으키고 있다.
새롭게 조성되는 테마존에서는 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’ 같은 작품 속 인기 캐릭터를 만날 수 있다. 캐릭터별 스토리를 살린 미션형 게임과 인터랙티브 포토존도 마련된다. 작품 속에 등장하는 ‘K분식’을 맛보고 한정판 굿즈를 구매하고 캐릭터 분장을 할 수 있는 체험형 콘텐츠가 다양하게 마련됐다. ‘골든’, ‘소다 팝’, ‘유어 아이돌’ 등 작품에 수록된 인기 OST와 명장면을 생생하게 경험할 수 있다.
에버랜드와 넷플릭스의 콜라보는 지난해 가을에 이어 올해 두 번째다. 지난해에는 K좀비 열풍을 일으킨 ‘지금 우리 학교는’과 국내외에서 두꺼운 마니아층을 보유한 ‘기묘한 이야기’ 테마존을 선보이며 화제를 모았다.
