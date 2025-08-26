대한항공, 美에 ‘70조’ 통큰 투자… 보잉 항공기 103대 도입 추진

조원태 회장 한·미 정상회담 경제사절단 합류
보잉 항공기 103대(50조)·GE 엔진 및 정비(19조) MOU
“통합 이후 대비한 선제 투자… 한·미 우호 증진 기여”
이번 한·미 정상회담 경제사절단에 합류한 대한항공이 약 70조 원을 투자해 미국 보잉 항공기와 GE에어로스페이스 엔진(정비 서비스 포함)을 도입하기로 했다. 대규모 투자를 통해 미래 동력을 확보하고 대한민국과 미국 양국간 협력에 기여한다는 방침이다.
대한항공은 25일(현지시간) 워싱턴DC 소재 윌러드 호텔에서 보잉·GE에어로스페이스와 항공기 103대 구매를 위한 양해각서(MOU), 예비엔진 19대 도입 및 엔진정비서비스 도입을 위한 양해각서 등 2건의 MOU를 체결했다고 밝혔다.
조원태 한진그룹 회장과 스테파니 포프(Stephanie Pope) 보잉 상용기부문 사장 겸 최고경영자(CEO), 러셀 스톡스(Russell Stokes) GE에어로스페이스 상용기엔진 및 서비스사업부 사장 겸 CEO 등 주요 관계자들이 협약식에 참석했다.
협약에 따라 대한항공은 약 50조 원(362억 달러)을 투입해 미국 보잉 차세대 항공기 103대를 추가로 도입한다. 세부적으로 777-9 20대와 787-10 25대, 737-10 50대, 777-8F 화물기 8대 등이 오는 2030년 말까지 순차적으로 도입될 예정이다.
향후 대한항공 기단은 고효율 항공기 5종 위주로 재편된다. 보잉 777과 787, 737, 에어버스 A350, A321-네오(neo) 등으로 구성된다. 이를 통해 기단 단순화를 통한 정비 및 관리 효율 개선, 고효율 신기재 연료효율 제고 및 탄소배출 저감, 고객 만족 극대화 등 다양한 효과를 기대하고 있다. 대한항공 관계자는 “이번 보잉 항공기 도입 추진은 통합 이후 성장에 대비한 선제적 투자의 일환으로 펜데믹 이후 항공기 인도가 지연되면서 주요 항공사들이 항공기 주문시점을 당기는 추세를 감안해 2030년대 중후반까지의 항공기 투자 전략을 수립한 것”이라고 설명했다.
항공기와 함께 항공기 엔진도 도입하기로 했다. GE에어로스페이스와 CFM으로부터 각각 항공기 11대분, 8대분 예비 엔진을 약 1조 원(6억9000만 달러)에 구매한다. GE에어로스페이스와 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스를 위탁하는 약 18조2000억 원(130억 달러) 규모 계약도 추진한다.
대한항공은 미국과 항공산업 협력을 한층 강화하기 위해 전략적으로 항공기 도입을 강화했다. 보잉 외에 프랫앤휘트니, 제너럴일렉트릭(GE), 해밀턴선드스트랜드, 허니웰 등 미국 소재 항공산업 관련 기업과 다양한 형태로 협력 중이다.
대한항공 관계자는 “국적항공사로서 여객 및 화물운송을 통해 한국과 미국을 긴밀히 연결하는 본연의 역할을 다하고 지속적인 대미 투자를 통해 한·미 양국간 우호적 관계를 한층 증진시키는데 기여해 나갈 계획”이라고 말했다.
