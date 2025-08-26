‘종신’ 가입 20년 후 기본사망보험금 611%

교보생명은 시간이 지날수록 보장이 늘어나고 보험금은 다양하게 활용할 수 있는 ‘교보밸류업종신보험(무배당)’을 내놨다고 밝혔다.
교보밸류업종신보험은 시간이 갈수록 보장금액이 늘어나는 체증형 종신보험이다. 물가상승률을 헤지(위험분산)해 향후 생활 보장을 안정적으로 준비할 수 있는 것이 특징이다.
이 상품은 가입 1년 후부터 보험료 납입기간(20년)이 도래할 때까지 매년 10%씩 기본 사망보험금이 복리로 늘어나는 구조다. 가입 후 20년이 지나면 기본 사망보험금이 총 611%로 증가한다. 실제로 주계약 가입금액 1억 원으로 가입할 경우 기본 사망보험금은 20년간 매년 10%씩 체증한다. 20년 후에는 사망보험금이 약 6억4000만 원(유지 보너스 포함)으로 늘어난다.
여기에 다양한 전환 옵션을 통해 고객 수요에 맞게 보험금 및 환급금을 유연하게 활용할 수 있는 것도 장점이다. 가입 후 7년이 지나면 해약환급률이 100%가 된다. 이때부터 해약환급금을 일시납 보험료로 해 계약의 전부나 일부를 일반종신전환형 계약이나 적립형 계약으로 전환하는 것이 가능하다. 또 해약환급금이나 사망보험금을 재원으로 장기요양 보장으로 전환하는 것도 가능하다.
계약의 전부나 일부를 전환할 경우 사망보험금이 줄어들 수 있지만 피보험자를 배우자나 자녀(장기요양 전환은 부모까지 가능)로 변경할 수 있고 해약환급률이 기존 계약에 비해 높아지는 장점이 있어 고객 상황에 맞게 다양하게 활용할 수 있다.
납입기간 이후에는 사망보험금 생활자금 전환 옵션을 신청하면 가입금액의 90%까지 최대 20년간 생활자금을 받을 수 있다. 보험료 부담을 낮춘 저해약환급금형 구조로 10년 이상 장기 유지하면 가입 후 10년부터 20년 시점까지 11년간 매년 유지 보너스를 적립해주는 점도 장점이다.
이 상품은 만 15세부터 65세까지 가입할 수 있다. 보험료 납입기간은 20년이다. 주계약 가입금액 3000만 원 이상 가입 시 일상 속 건강케어, 질환 집중케어, 주요 질병 돌봄케어 등을 이용할 수 있는 ‘교보뉴(New)헬스케어서비스’가 제공된다.
한편 교보생명은 유병력자와 고령자를 위한 ‘교보간편밸류업종신보험(무배당)’도 이날 출시했다. ‘3개월 내 질병 확정진단·의심소견, 입원·수술·추가검사 필요소견’ ‘2년 내 질병·사고로 인한 입원·수술’ ‘5년 내 암·간경화·파킨슨병·루게릭병·투석 중인 만성신장질환으로 인한 진단·입원·수술 이력’이 없으면 가입할 수 있다.
마찬가지로 납입기간 동안 매년 10%씩 사망보험금이 체증해 안정적인 가족생활보장을 돕고 다양한 전환 옵션을 통해 보험금을 유연하게 활용할 수 있다.
