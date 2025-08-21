삼성전자 자회사 하만, 인도 IT기업 위프로에 시스템통합사업 매각

삼성전자의 자회사인 하만이 시스템통합(SI) 사업을 인도의 정보기술(IT) 업체인 위프로(Wipro)에 매각한다고 21일 밝혔다.
하만은 이날 위프로에 SI 사업을 담당하는 DTS(Digital Transformation Solutions) 사업부를 매각한다는 내용의 계약을 체결했다. 외신 등에 따르면 매각 금액은 7000억 원 안팎으로 알려졌다.
이번 계약에 따라 하만은 미국, 유럽, 아시아 등의 18개 거점, 5600여명의 인력을 위프로에 인도한다. 이번 인수 절차는 연내 마무리될 예정이다.
하만은 핵심 사업인 전장 및 오디오의 사업 경쟁력 강화와 신성장동력 확보를 위해 비주력 사업인 DTS사업부를 팔기로 했다.
하만은 최근 오디오 사업 강화를 위해 여러 인수에 나섰다. 올 5월 오디오 사업 강화를 위해 럭셔리 오디오 브랜드 바워스앤윌킨스(Bowers & Wilkins, B&W)와 함께 데논(Denon), 마란츠(Marantz) 등을 보유한 미국의 마시모 오디오 사업부를 약 5000억 원에 인수했다. 2023년 11월에는 음악 관리, 검색 및 스트리밍 플랫폼 룬(Roon)을 인수하기도 했다.