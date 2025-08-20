관세 불확실성에… ‘짧고 안전하게’ 초단기채권 펀드로 돈 몰려

올 14.4조 들어와… 1년새 27% 늘어
전문가 “고위험 회사채 편입 확인을”
美주식 투자 ETF에도 뭉칫돈 유입
‘꾸준히 우상향’ 믿음이 투자 배경
도널드 트럼프 미국 대통령의 전방위적인 관세 부과에 대한 우려로 금융시장의 변동성이 커지자 만기가 1년 이내인 초단기 채권과 미국 주식에 투자하는 펀드에 돈이 몰리고 있다. 자금을 급변하는 환경에 맞춰 민첩하게 굴리려는 투자자가 늘고 있는 것으로 보인다. 관세 불확실성이 완전히 걷히지 않은 데다 미국 금리 인하에 대한 기대감으로 이런 흐름은 연말까지 이어질 것이란 전망이 나온다.
19일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올해 들어 18일까지 초단기 채권 공모펀드에 총 14조4364억 원의 자금이 들어왔다. 이는 지난해 같은 기간 유입된 11조3282억 원에 비해 약 27.4% 늘어난 수치다. 보통 만기가 1년 이내인 초단기 채권은 시장의 불확실성이 클 때 쉽고 빠르게 돈을 넣고 뺄 수 있어 안정적인 투자처로 꼽힌다. 일반 채권에 투자하는 펀드에 들어온 돈도 8조3060억 원으로, 전년 동기 대비 58.4% 증가했다.
돈을 일시적으로 넣어두는 머니마켓펀드(MMF)를 제외하면 삼성자산운용의 ‘코덱스 머니마켓액티브’에 가장 많은 자금이 몰렸다. 이 상품은 초단기 채권에 투자하는 상장지수펀드(ETF)다. 1월 2일 이후 이달 18일까지 2조7982억 원이 들어왔다. 해당 펀드는 초단기 채권과 기업어음(CP) 등 신용도가 높은 유동성 자산에 투자하고 있다.
이 외에도 2조 원 이상이 투입된 펀드는 초단기 채권과 일반 채권, 회사채 등 모두 채권에 투자하는 펀드였다. 한국토지신탁그룹의 코레이트자산운용은 중소형 자산운용사 중 유일하게 순위권에 들며 2위를 차지했다. 올 초부터 현재까지 2조3738억 원이 몰린 ‘코레이트 셀렉트 단기채’는 자산의 60% 이상을 신용등급이 A2― 이상인 전자단기사채 및 CP, 신용등급이 A― 이상인 회사채 등에 분산 투자하고 있다.
한국투자신탁운용의 ‘한국투자 크레딧 포커스 ESG’(2조3154억 원), 미래에셋자산운용의 ‘타이거 머니마켓액티브’(2조590억 원)가 그 뒤를 이었다.
전문가들은 초단기 채권 펀드가 안정성과 유동성은 좋은 편이지만 투자할 때 유의해야 한다고 조언한다. 부채 비율이 높은 회사채가 일부 편입돼 있을 수 있기 때문이다. 한 자산운용사 운용본부장은 “국내 기준금리가 추가로 인하될 것으로 전망돼 채권 가격은 오를 수 있기 때문에 단기 채권형 상품의 수익이 높을 것으로 예상된다”며 “다만 일부 초단기채 펀드에 신용위험이 높은 회사채나 CP가 포함되니 이를 확인할 필요가 있다”고 설명했다.
채권뿐만 아니라 미국 주식에 투자하는 ETF도 주목받고 있다. ‘미국 주식은 장기적으로 꾸준히 우상향한다’는 믿음이 투자의 배경으로 풀이된다. 미래에셋자산운용과 삼성자산운용의 미국 주식 투자 ETF도 각각 1조 원 이상의 자금이 들어왔다.
또 다른 자산운용사 관계자는 “미국과의 관세 협상은 마무리되고 있으나 트럼프 대통령의 발언에 따라 원-달러 환율과 인공지능(AI) 등 기술주가 급등락할 가능성을 유의할 필요가 있다”고 조언했다.
댓글 0