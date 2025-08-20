현대차 노사, 임단협 결렬… 7년만에 파업 위기

노조 “기본급 인상-정년연장” 요구
현대자동차 노조가 임금·단체협상(임단협) 교섭 결렬을 선언하고 쟁의 절차에 돌입했다. 현대차 노조가 끝내 파업 등 집단행동에 들어갈 경우 6년간 이어져 온 ‘무분규 협상 타결’ 기록이 깨지게 된다.
사측 반대에 25일 파업 찬반 투표
6년간 ‘무분규 타결’ 기록 깨질수도
현대차 노조는 13일 진행한 17차 단체교섭에서 “불성실한 사측의 교섭 태도에 분노한다”며 결렬을 선언했다. 노조 측은 “회사 측이 주장했던 미국발 관세 문제의 불확실성이 해소되고 있고, 환율도 유리하게 변하는 등 모든 조건이 호재로 작용하고 있지만 회사가 불성실한 교섭 태도로 일관했다”며 “교섭 결렬의 모든 책임은 사측에 있다”고 주장했다.
노조는 지금까지 협상에서 회사 측에 △기본급 14만1300원 인상 △1인당 평균 2000만 원의 위로금 지급 △금요일 근로시간 4시간 단축 △정년 60세에서 64세로 연장 등을 요구해 왔다. 반면 회사 측은 대내외 환경이 악화하는 상황이라 이 같은 요구 조건을 받아들이기 어렵다는 입장이다. 현대차의 상반기 영업이익은 7조2352억 원으로 지난해 같은 기간 대비 7.7% 줄었다.
교섭 결렬에 따라 현대차 노사는 중앙노동위원회(중노위)의 조정 절차를 밟게 된다. 만약 중노위가 조정 중지를 결정하면 노조는 합법적인 파업권을 얻게 된다. 노조는 20일 임시 대의원회에서 방향을 결정하고, 25일 파업 찬반 투표를 실시할 계획이다. 과반 찬성으로 현대차 노조가 파업에 돌입한다면 2019년부터 파업 없이 노사 합의를 도출한 ‘6년 연속 무분규’ 기록이 7년 만에 깨지게 된다.
다만 업계 안팎에서는 협상을 위한 줄다리기일 뿐 실제로 파업으로 이어질 가능성은 아직 낮다고 보고 있다. 회사 측은 “중노위 조정 절차에 들어간다고 해도 노사가 합의점을 찾기 위한 노력은 계속 진행할 예정”이라며 “무분규 합의가 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
