“글로벌 전쟁서 이길 소버린 AI 만들어야”

최태원 회장, 이천포럼서 밝혀
“소버린(Sovereign·독립형) AI에서 분명히 알아야 하는 건 소버린 AI가 국내에서 하는 것이 아니라 ‘글로벌 전쟁’이란 것이다. 글로벌에서 이길 수 있는 소버린 AI를 만들어야 한다.”
최태원 SK그룹 회장(사진)은 18일 서울 광진구 워커힐호텔에서 열린 ‘이천포럼 2025’ 행사장에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 소버린 AI는 개별 국가 차원의 데이터·인프라를 활용해 독립적으로 AI 시스템을 구축·운영하는 인공지능(AI)이다.
정부는 소버린 AI를 구축하기 위해 국내 기업 대상으로 국가대표 AI 선발전을 진행하고 있다. 최근 SK텔레콤 등 5개 팀을 추렸다.
올해 9회째를 맞은 이천포럼은 국내외 석학, 전문가들이 모여 글로벌 산업 트렌드와 혁신 기술, 미래 사업 방향을 집중 토론하는 자리다. 이날 행사에는 최 회장과 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장 등 250여 명이 참석했다.
곽노정 SK하이닉스 사장은 개회사에서 “문 닫기 직전까지 갔던 하이닉스가 2012년 SK에 인수되면서 세계 최초 고대역폭메모리(HBM) 개발, 글로벌 D램 시장 1위, 시총 200조 원 달성 등 도약을 이뤄냈다”며 “SK의 원팀 정신과 과감한 투자, 미래를 내다보는 안목이 없었다면 불가능했을 것”이라고 말했다.
박현익 기자 beepark@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0