세제 투입량 알려주고, 정수기 물 흐르지 않게…

LG전자, ‘컴포트 키트’ 4종 추가
LG전자는 가전 사용의 편의를 돕는 ‘LG 컴포트 키트’의 라인업 4종을 새로 출시했다고 7일 밝혔다. 이로써 ‘LG 컴포트 키트’의 제품 수는 18종으로 늘었다.
이지 세제컵 등 사용자 편의 향상
세탁기 세제 투입구와 투입량을 표시해주는 ‘이지세제컵’, 정수기 출수 위치에 정확하게 컵을 놓도록 안내해주는 ‘이지트레이(물받침)’, 식기세척기를 간편하게 여닫도록 돕는 ‘이지핸들(도어)’, 전자레인지 전면부 터치 버튼의 위치와 기능을 촉각으로 알 수 있게 안내해주는 ‘터치가이드’ 등이다.
이 중에서 ‘정수기 이지트레이’는 정수기 출수구 아래 동그란 판을 깔아 물컵을 어디에 둬야 할지 알려주는 제품이다. 당초 출수구 위치를 찾기 어려워하는 시각 장애인용으로 기획했지만 개발 과정에서 시선이 낮은 휠체어 이용자나 영유아 자녀가 사용하는 경우까지 고려했다. 물을 흘리지 않도록 돕는 물받침 기능까지 더한 것이다.
