포스코이앤씨, AI로 레미콘 품질편차 줄인다

혼합작업 영상 분석, 배합비율 조정
포스코이앤씨가 인공지능(AI)을 활용해 레미콘의 품질 편차를 줄이는 기술을 개발했다. 포스코이앤씨는 소프트웨어 개발 업체인 SHLab과 균일한 품질의 레미콘을 생산하는 ‘AI 기반 레미콘 품질 예측 및 생산 자동화 기술’을 개발했다고 7일 밝혔다.
균일한 제품 가능 자동화 기술 개발
레미콘은 생산자의 숙련도, 재료 특성, 기온 등의 영향으로 법적 기준을 충족해도 균일한 품질을 유지하기 어려운 특성이 있다. 포스코이앤씨는 AI를 활용해 혼합 중인 레미콘 영상을 분석하고 반죽 상태에 따라 자동으로 배합 비율을 조정하는 기술을 개발했다. 콘크리트를 붓고 28일을 기다려야 알 수 있었던 압축 강도는 AI가 혼합 상태와 배합 데이터를 분석해 미리 알 수 있게 됐다.
이번 기술 개발로 포스코이앤씨는 레미콘 생산부터 운송, 반입·검사, 시공·양생 등 전 과정의 스마트 관리 시스템을 구축했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
