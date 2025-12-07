이혜정 “1년 전 아들과 절연…집에 올까 봐 CCTV 설치”

‘속풀이쇼 동치미’ 6일 방송

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송 화면 캡처
요리연구가 이혜정이 아들과 인연을 끊은 사연을 전했다.

6일 오후 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 출연진은 아들에게 서운했던 사연에 대해 이야기했다.

이날 이혜정 역시 아들과 절연한 이야기를 했다. 이혜정은 “벌써 1년이 됐을 거다”라며 “저희가 수출 관련 일이 생겨서 아들에게 그 파트를 맡아달라고 했다, 그러다 지난해 일본에서 바이어가 큰 오퍼를 한 거다, 그래서 직원들을 다 데리고 가서 3일 동안 열심히 일을 했다, 행사를 마치고 바이어들이 수주를 굉장히 많이 한 거다, 그래서 ‘아 내가 자식에게 힘이 될 수도 있구나’ 싶었다”라고 당시를 회상했다.

이어 “이후 바이어들에게 저녁을 대접했는데 밥만 먹었으면 아들하고 덜 싸웠을 텐데 내가 ‘한잔하자’고 하면서 그분들을 모시고 2차로 술집을 갔다, 그러니까 아들이 ‘엄마 왜 이렇게 하시는 거예요?’ 해서 ‘엄마 너 도와주려 그러지’라고 했더니 ‘이렇게까지 과하게 하실 필요 없다’는 거다”라며 “근데 좋은 관계 맺어서 나쁠 게 뭐가 있나, 이후에 손님들이 왔으니 ‘웃는 얼굴로 잘하라’고 했는데 구석에 가서 술도 안 마시고 자리만 지키는 거다, 아들이 일어를 했는데 (통역을 안 해주니) 말도 안 통하더라, 열이 확 올랐다, 그러다 마무리했는데 속이 상했다”라고 덧붙였다.

그 후 새벽에 다시 아들과 대화를 했다고. 이혜정은 “‘너 어떻게 엄마한테 이렇게 할 수가 있어?’라고 하니까 ‘엄마 그거 나 도와주는 거 아니에요, 이 좋은 상품을 비굴하게 밥 사주고 술 사주고 하면 그 사람들이 그게 원가에 다 들어간다고 생각 안 할까요’ 하는데 ‘뭐 이런 녀석이 있어’ 싶어서 부글부글 끓었다, 그래서 ‘다 너를 위한 거지 내가 미쳤다고 저 사람들하고 이렇게 하니’ 했더니 ‘필요 없는 짓을 하셨으니까 드리는 말씀이에요’라고 해서 내가 확 멱살을 잡았다, ‘너 이렇게 할 수가 있어’라고 하니까 ‘절대 앞으로도 이런 식의 비즈니스는 안 하시는 게 맞아요, 엄마가 노력해 온 것과 결이 맞지도 않고 그들의 방식이 아닐 수도 있어요’라고 말하더라”라고 아들과 갈등을 빚은 일에 대해 얘기했다.

이혜정은 “아들이 ‘이만큼 하셨으면 이제 됐어요’라고 하는 거다, 너 꺼지라는 소리 아니냐, 화가 나서 ‘너 내 앞에 절대 나타나지 마, 죽을 때까지 먼지로라도 내 앞에 나타나지 마, 네가 뭘 하든 나는 너 안 할 거니까, 내가 죽었다고 해도 넌 오지 마’하고 왔다”라며 “그 후에도 분해서 죽겠는 거다, 이후에 남편에게 공항으로 데리러 오라고 했더니 ‘뭔 일인가’ 싶었나 보다, 물어보길래 얘기를 했더니 ‘걔 말도 아주 틀린 건 아냐’ 이러는 거다, 그 차도 안 타고 싶었다”라고 했다.

그러면서 “그날도 분해서 아들한테 ‘엄마 마음을 그렇게 생각한다면 너는 내가 엄마일 것도 아니고 네가 내 자식일 이유도 없다, 그러니까 너는 너대로 뭘 하든 나한테 알리지 마, 나는 네가 죽었다고 해도 나하고 상관없다’라고 보냈다”라며 “그게 지난해 12월이었는데 아직 아들하고 안 본다, 소통할 일 있으면 며느리하고만 한다, 우리 집에 올까 봐 CCTV도 구석구석 다 붙여놨다”라고 해 갈등이 ‘현재진행형’이라고 전했다.

