알몸 목욕객 시찰한 김정은 “온천 휴양소 개조 보람있는 일”

김정은 북한 국무위원장이 8년 전 “물고기 수조보다 못하다”고 혹평했던 온천 휴양시설을 다시 찾아 리모델링 성과를 치켜세웠다. 김 위원장은 9차 당 대회 개최를 앞두고 연일 지방 행보를 이어가며 과거 지시사항 이행 여부를 점검하고 있다.
21일 북한 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날(20일) 함경북도 경성군 온포근로자휴양소 준공식에 참석했다. 온포근로자휴양소는 북한이 천연기념물인 온포 온천에 만든 북한 최대 규모의 온천 휴양시설이다. 김 위원장은 2018년 7월 이곳을 방문한 뒤 리모델링을 지시했다. 당시 김 위원장은 “물고기 수조보다도 못하다”, “정말 너절하다”, “이렇게 한심하게 관리 운영하면 수령님(김일성)과 장군님(김정일)의 업적을 말아먹고 죄를 짓게 된다” 등 표현을 동원해 강도 높게 질타했다.
김 위원장은 리모델링을 마친 시설을 돌아본 뒤 “매 구획들이 실용적으로 조화롭게 배치되고 건축의 모든 요소가 주변의 자연환경과 친숙하게 구성됐다”고 칭찬했다. 그러면서 “몇 해 전 이곳에 왔을 때 당의 영도 업적이 깃든 사적건물이라는 간판은 걸어놓고도 휴양소의 모든 구획과 요소들이 비문화적이고 운영 또한 비위생적으로 하고 있는 실태를 심각히 비판하던 때가 기억난다”며 “오늘 이렇게 인민의 훌륭한 휴양봉사기지로 다시 개건된 휴양소를 보니 참으로 보람 있는 일을 또 하나 했다는 긍지가 생긴다”고 밝혔다.
리일환 노동당 선전비서도 이날 준공사에서 “온포지구의 새로운 전변은 원수님(김 위원장)께서 이곳을 찾아오셨던 2018년 7월의 그 날로부터 시작됐다”며 “(김 위원장은) 휴양소의 낡고 침침한 시설들과 봉사환경에 비낀 일군들의 사상관점과 일본새에 엄한 경종”을 울렸다고 강조했다.
김 위원장은 전날 함경남도 기계공장 개건(리모델링) 현대화 대상 준공식 현장에서 양승호 내각부총리를 해임한 데 이어 이날도 과거 지시사항 이행 여부를 점검하며 관료사회 기강 잡기를 이어 갔다. 이런 가운데 북한 화학공업 분야의 내각 책임자도 최근 교체된 것으로 확인됐다. 이날 조선중앙통신에 따르면 북한의 대표적인 석유화학 공장인 평안남도 안주시 남흥청년화학연합기업소 내 촉매생산기지 준공식에서 김선명 화학공업상이 준공사를 했다. 지난해 6월 북한 매체를 통해 알려진 김철하 화학공업상은 최근 6개월 내 교체된 것으로 추정된다. 김 위원장은 19일 용성기계연합기업소 준공식 연설에서 남흥청년화학연합기업소 관련 내각의 ‘무책임성’을 언급한 바 있다.
