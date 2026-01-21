‘일타강사’ 남편 술병으로 살해한 50대 여성, 징역 25년 선고

부동산 공법 분야 ‘일타강사’였던 남편을 살해한 혐의로 재판에 넘겨진 50대 여성에게 징역 25년의 중형이 선고됐다.

21일 법조계에 따르면 수원지법 평택지원 형사1부(부장판사 신정일)는 이날 살인혐의로 구속 기소된 A 씨에게 징역 25년을 선고했다.

A 씨는 지난해 2월 15일 오전 3시경 경기 평택시에 있는 한 아파트에서 바닥에 누워있던 남편의 머리를 술병으로 수차례 내리쳐 살해한 혐의를 받는다.

검찰 조사 결과 A 씨는 부동산 유명 강사였던 남편으로부터 이혼을 요구 받자 남편의 외도를 의심하고 심하게 다툰 후 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

재판부는 “피고인은 술을 마시다가 다투는 과정에서 피해자가 흉기를 가져와 위협했고 이를 방어하기 위해 술병을 휘둘러 살인의 고의가 없다고 주장하지만, 무게 약 2.7㎏ 술이 들어 있는 담금주병으로 강하게 머리를 타격하면 사망에 이를 수 있다는 걸 알고 있음에도 여러차례 공격을 했다고 본다”고 판시했다.

이어 “법의학 교수가 작성한 자문 의견서, 부검 감정서 등을 보면 담금주병으로 4∼10회 이상 머리를 타격했다는 가능성이 있다”며 “사건 당시 아래층에 깨어 있던 증인은 ‘위층에서 10∼20회 정도 망치질 소리가 반복적으로 들렸다’고 증언했다”고 설명했다.

재판부는 “이미 의식을 잃거나 저항 불가한 상태의 피해자를 수회 병으로 내리쳐 사망에 이르렀다는 것을 인정할 수 있다”며 “우발적으로 발생한 것으로 보이는 점, 범행 수법이 잔혹하고 반인륜적인 점, 피고인이 반성하기보다는 납득하기 어려운 주장을 하는 점 등을 고려했다”며 양형 이유를 설명했다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
