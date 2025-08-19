주가 빠진 ‘비만 치료제株’, 서학개미 2400억 베팅

‘위고비’ ‘마운자로’ 모두 국내 상륙… 실적-임상결과 부진에 주가는 하락
개미들 “전망 밝아 저가 매수 기회”
이달 들어 2400억어치 사들여
“임상결과 리스크 등 주의를” 지적
“노보노디스크와 일라이릴리. 누가 톱이 될지 모르니 우린 같이 들고 갈 수밖에 없네요.”
미국 증시에 투자하는 A 씨는 이달 초 한 온라인 재테크 카페에 두 기업 주식 중 투자처를 고민하다 모두 매수한 후기를 남겼다. 어차피 향후 두 기업이 세계 비만 치료 분야에서 1, 2위를 다툴 수밖에 없다고 본 것. 최근 두 종목 주가가 주춤한 감이 있지만 그는 이럴 때를 저렴하게 살 수 있는 적기로 봤다.
지난해 10월 노보노디스크의 ‘위고비’에 이어 이달 일라이릴리의 ‘마운자로’까지 국내에 상륙한 가운데 미 증시에 투자하는 이른바 ‘서학개미’들이 이달 들어 두 기업의 주식 2400억 원어치를 사들인 것으로 나타났다. 실적과 임상 결과가 기존 전망에 미치지 못해 주가가 부진하자 ‘주가가 오르기 전에 사두자’며 적극 매수에 나서는 모습이다.
● 두 제약 기업 순매수, 1위 종목 넘어서
18일 한국예탁결제원에 따르면 이달 1∼15일 국내 투자자들은 일라이릴리를 1억1194만 달러(약 1551억 원), 노보노디스크를 5879만 달러(약 816억 원) 순매수했다. 같은 기간 투자자들이 순매수한 해외 주식 순위 중 각각 3위와 13위에 해당한다. 두 기업의 합산 순매수 규모(1억7073만 달러)는 같은 기간 순매수 1위 종목인 피그마 순매수(1억6569만 달러)보다 많다.
하지만 최근 이들 종목의 주가는 오히려 약세다. 올해 들어 노보노디스크는 38.9%, 일라이릴리는 9.2% 하락했다. 특히 노보노디스크는 올해 저점(45.38달러)이 고점(90.95달러)의 반 토막 수준이다.
실적과 임상 결과가 기대에 미치지 못했기 때문이다. 노보노디스크는 지난달 30일(현지 시간) 2분기(4∼6월) 실적을 발표하며 미국 시장에서 비만 치료제(위고비)와 당뇨 치료제(오젬픽)의 경쟁력이 떨어졌다고 인정하고 하반기(7∼12월) 실적 전망을 하향 조정했다. 이날 하루 주가가 22% 급락하며 4거래일 동안 30% 넘게 하락했다.
마운자로를 앞세운 일라이릴리는 경구용 비만 치료제의 임상시험 결과가 기대에 미치지 못하자 주가가 떨어졌다. 7일(현지 시간) 실적을 발표하며 경구용 비만 치료제 임상 3상 시험 결과 체중 감량 효과가 12%로 나타났다고 발표했다. 시장에서는 위고비와 젭바운드처럼 15∼20% 수준을 기대했던 만큼 실망했다는 반응이 나왔다.
● “임상시험 결과에 주가 달려”
상황이 이런데도 서학개미들이 이들 기업에 대한 투자를 늘린 이유는 향후 비만 치료제 시장 전망이 좋다는 판단 때문으로 보인다. 우량 기업을 저가에 매수할 기회로 본 셈이다.
골드만삭스는 300억 달러 규모로 추산되는 글로벌 비만 치료제 시장이 2030년 950억 달러까지 커질 것으로 전망했다. 5년 만에 3배 이상으로 커지는 셈이다. 현재로서는 노보노디스크와 일라이릴리의 과점 체제가 공고하며 마땅한 추격자가 없다는 평가가 나온다.
노보노디스크와 일라이릴리는 영업이익률이 40%에 육박할 정도의 고수익도 거뒀다. 배당 역시 확대하고 있다. 한승연 NH투자증권 연구원은 “노보노디스크와 일라이릴리는 최근 기대에는 미치지 못했지만, 상승 촉매가 있고 산업의 전망이 좋다”고 말했다.
다만 투자자 주의를 요구하는 목소리도 나온다. 김선아 하나증권 연구원은 “비만약이 현재 높은 매출을 올리고 있지만, 특허 존속 기간이 끝나면 기대치는 점점 줄 수밖에 없다”며 “주가 움직임은 예상하기 힘든 임상시험 결과에 달려 있고 향후 심해질 경쟁도 리스크”라고 말했다.
