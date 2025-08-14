테스토니 롯데 강남점 오픈 …“새로워진 브랜드 만나는 공간”

사진=테스토니 제공

지난 7월 롯데백화점 본점 에비뉴엘 스토어에 이어 롯데백화점 강남점 스토어는 뉴 컬렉션을 반영한 두 번째 매장이다. 인테리어는 테스토니의 뿌리인 볼로냐의 역사와 감성에 모던한 감각을 더해 완성됐다. 이탈리아 밀라노의 테스토니 플래그십 스토어부터 롯데 강남점까지 동일한 컨셉을 전개하며 브랜드의 새로워진 아이덴티티를 글로벌 마켓에 소개하고 있다.롯데 강남점 스토어 오픈으로 테스토니는 국내 오프라인 매장 4곳, 온라인 판매처 2곳에서 만나볼 수 있게 됐다. 오프라인은 뉴 컬렉션을 만날 수 있는 롯데백화점 강남점, 롯데백화점 본점 에비뉴엘, 롯데백화점 부산본점 에비뉴엘(일부 컬렉션만 전개)과 기존 컬렉션으로 구성된 대구백화점 대백프라자 매장이 있다. 온라인에서는 에스에스지와 더현대에서 테스토니를 만날 수 있다.뉴 컬렉션 매장의 잇따른 오픈을 기념해 테스토니는 8월 한달간 롯데 본점 에비뉴엘, 롯데 강남점 매장에서 특별 이벤트를 진행한다. 모든 구매 고객에게 10% 추가 할인혜택과 특별 제작한 테스토니 레더 러기지택을 증정하는 이벤트다. 이 밖에도 구매 금액별 브랜드 멤버십 기프트, 카카오톡 채널추가 기프트 등 다양한 기프트 증정 혜택이 진행되고 있다.한편 테스토니는 브랜드 리뉴얼에 맞춰 배우 손예진을 글로벌 엠베서더로 선정하고 글로벌 마켓과 국내 시장을 공략하고 있다. 하반기에도 엠버서더와 함께하는 다양한 캠페인과 활동을 준비하고 있어 매장 확장과 함께 고객들에게 다양한 컨텐츠를 제공하며 다가갈 예정이다.