팔당호 인근… 촌캉스 즐기기에 ‘딱’

㈜엘다몬이 경기도 하남시 배알미동 2194㎡의 토지를 주변 시세보다 저렴한 금액에 내놓아 관심을 끌고 있다. 이번에 공급하는 토지는 3.3㎡당 195만 원으로 661㎡ 단위로 분할 매각한다. 최대 3명에게 매각하며 선착순으로 위치를 선점할 수 있다. 토지가 있는 배알미동은 하남시에서도 저평가된 지역이다. 1972년 개발제한구역으로 묶인 뒤 팔당호 인근 상수원보호구역으로 중복 지정돼 40년 이상 개발이 제한된 낙후 지역이다. 하남시는 배알미동에 대해 개발제한구역 해제와 함께 지구단위계획을 수립해 주거 환경을 개선하기로 했다.
공급 토지는 미사강변도시와 스타필드 하남에서 약 2㎞ 위치에 있고 제3기 신도시인 교산지구와 인접해 있어 향후 개발 수혜가 기대된다. 미사강변도시를 연결하는 지하철 9호선 하남 연장 노선이 이미 구축돼 있고 검단산역과도 2㎞ 거리로 교통망이 우수하다. 또 올림픽대로, 서울외곽순환도로, 중부고속도로, 세종∼포천 간 고속도로, 서울∼춘천 간 고속도로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다.
매각할 토지는 진입로가 잘 정비돼 있어 차량 접근이 용이하고 주변 환경도 쾌적하다. 무엇보다 팔당호가 바로 눈앞에 펼쳐지는 탁 트인 조망이 가장 큰 장점으로 ‘농촌 체류형 쉼터’로 활용하기 좋은 땅이다. 자세한 내용은 전화로 상담할 수 있으며 현장 안내도 받을 수 있다.
