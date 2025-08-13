“2030 잡아라” 미니보험 봇물… 지하철 지연-독서 질환 등 보상

보험료 싸고 휴대전화로 쉽게 가입
‘교통비 보장’ 가입자 절반이 2030
‘MBTI 맞는 담보 추천’ 상품까지
젊은층 겨냥 보험입문 역할 기대
경기 군포시에 사는 직장인 A 씨는 올 6월 아침 출근길 지하철을 기다리며 발을 동동 굴러야 했다. 집중호우 탓에 열차 운행이 지연돼 지각할 가능성이 높아졌기 때문. 그러다 얼마 전 ‘지하철 지연 보험’에 가입한 기억이 났다. 서둘러 역을 빠져 나와 택시를 타고 회사에 도착한 뒤 보험사에 보험금을 요청했다. 그는 “보험금으로 택시비 8000원을 받았다”며 뿌듯해했다.
최근 보험료가 저렴하고 스마트폰으로 쉽게 가입할 수 있는 ‘미니보험’이 다양해지고 있다. 지하철 열차가 늦어질 때 택시비를 보장해 주거나 성격유형검사(MBTI)로 성격에 맞는 담보를 추천해 주는 등 보험의 개성이 뚜렷하다. 최근 20, 30대 젊은층의 보험 가입이 줄자 보험회사들은 젊은층의 수요를 반영한 미니보험을 잇따라 내놓고 있다.
● 보험료 1000원 미만 ‘동전보험’까지
13일 금융권에 따르면 삼성화재·롯데손해보험·교보생명·NH농협손해보험 등 생명·손해보험사들은 젊은 세대를 겨냥한 미니보험을 줄줄이 선보이고 있다. 미니보험은 대개 1만 원가량의 보험료를 한 번만 내면 1년간 보장해준다. 보험료가 1000원도 안 돼 동전 몇 개만 내면 되는 ‘동전보험’도 있다.
삼성화재는 올해 6월 수도권 지하철이 30분 이상 지연될 때 월 1회에 한해 택시, 버스 등 대체 교통비를 보장해 주는 ‘수도권지하철지연보험’을 발표했다. 교통비를 최대 3만 원까지 보장받을 수 있다. 삼성화재는 10일 기준 5167건을 판매했는데, 전체 가입자 중 2030 가입자(50.2%)가 기존 보험 고객층인 4050 가입자(42.5%)보다 많았다.
농협손보는 지난달 15일 MBTI를 통해 성격에 맞는 담보를 추천해주는 ‘NH헤아림MBTI보험’을 판매하기 시작했다. 담보 추천 이벤트에는 보름간 약 8400명이 참여했는데 10∼30대 참여자가 2993명(35.5%)에 달했다.
교보생명의 ‘교보e독서안심보험(무배당)’은 독서를 하다 안구, 근육 및 관절 장애나 척추 관련 질환을 앓게 되면 보험금을 받을 수 있다. 가입자가 해당 질환을 진단받은 뒤 치료를 위해 수술을 받으면 연 1회에 한해 수술보험금 10만 원이 나온다. 이 보험은 올 상반기(1∼6월) 가입자의 약 37.5%가 2030 가입자였다.
롯데손보가 자사 플랫폼 ‘앨리스’를 통해 판매하는 상품 중 장기 및 자동차 보험을 뺀 미니보험 21종의 누적 판매 건수는 올해 6월 말 기준 약 34만 건이다. 2030 가입자가 48%로 4050 가입자(47%)를 앞섰다.
● “미니보험으로 젊은층 공략”
최근 들어 젊은 세대의 보험 가입률은 감소하고 있다. 보험개발원·보험연구원 등에 따르면 2023년 20, 30대의 생명보험 가입률은 나이와 성별에 따라 최저 49.9%에 머물렀다. 반면 50, 60대는 가입률이 낮은 그룹도 78.4%나 됐다.
이런 가운데 보험사들은 미니보험이 젊은층을 끌어들일 수단이 될 것으로 보고 있다. 미니보험은 다른 상품보다 보험료가 저렴하고 스마트폰으로 쉽게 가입할 수 있기 때문이다. 젊은층이 부담 없이 보험 가입을 시도해 볼 수 있는 ‘보험 입문 상품’이 될 수 있다는 얘기다. 한 보험사 관계자는 “수익의 관점에서는 미니보험 수십 개보다 종신보험 하나 파는 게 낫다”며 “미니보험은 보험 가입 경험이 없는 젊은층을 공략해 보험의 효용을 체감시키고 충성 고객으로 만들려는 일종의 마케팅 전략”이라고 설명했다.
