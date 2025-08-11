로얄캐닌코리아, 김명철 수의사·배우 유승호와 노령기 반려묘 건강관리법 소개

로얄캐닌코리아는 반려묘 노화 관리의 중요성을 알리기 위해 반려동물 행동 전문가 김명철 수의사, 배우 유승호와 함께한 영상을 11일 공개했다.
배우 유승호는 유튜브 채널 ‘미야옹철의 냥냥펀치’에 출연해 반려묘 ‘심바’와 ‘가을이’를 돌보며 겪은 경험과 건강 관리에 대한 고민을 전했다.
이에 김명철 수의사는 반려묘 건강 관리의 핵심으로 생애 주기별 맞춤 영양을 꼽으며 “고양이는 7세 이후 노화가 시작되므로 신장 기능과 관절 건강을 고려한 사료를 선택해야 한다”고 말했다. 그는 예시로 자신의 반려묘 ‘사모’에게 급여 중인 ‘로얄캐닌 인도어 7플러스’를 소개했다.
또 과체중이 의심되는 노령기 반려묘의 경우 제한급식과 건·습식 혼합 급여로 체중과 수분 섭취를 함께 관리할 것을 권장했다. 영상에서는 보호자가 일상에서 확인할 수 있는 심폐 기능 점검, 림프절 촉진, 귀·코 상태 관찰 등 셀프 건강검진 방법도 소개됐다.
유승호는 이번 협업 수익 전액을 기부했다. 일부는 로얄캐닌 사료를 구입해 유기동물 보호소에 전달했고 나머지는 아픈 고양이 치료비로 사용됐다.
로얄캐닌코리아 관계자는 “고양이는 아픈 것을 잘 드러내지 않기 때문에 보호자가 변화를 먼저 인지하는 것이 중요하다”며 “이번 영상을 통해 반려묘 건강과 노화 관리의 필요성이 확산되기를 기대한다”고 말했다.
한편 로얄캐닌코리아는 고양이 노화가 7세부터 시작된다는 점을 알리고 생애 주기별 맞춤 영양 솔루션을 제안하는 ‘7세 이상 반려묘 노화 관리 캠페인’을 진행 중이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0