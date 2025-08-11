프로스펙스, 신규 SNS 개설… “소통강화하고 스포츠 진정성 알릴 것”

청소년 국가대표 화보로 첫 콘텐츠 선보여
프로스펙스는 11일 새로운 SNS 채널을 개설하며 브랜드 철학을 선명하게 전달하는 본격적인 활동에 나선다고 밝혔다. 이번 채널 개설은 단순한 디지털 플랫폼 확장을 넘어, 브랜드의 가치와 스포츠에 대한 진정성을 설명하는 계기로 삼겠다는 방침이다.
8월 한 달간 브랜드 헤리티지 시리즈 공개 예정
스포츠 진정성과 미래 방향성 담은 새 출발
프로스펙스는 이 채널을 통해 브랜드의 역사, 경험, 앞으로의 방향성을 중심으로 다양한 콘텐츠를 공개할 계획이다.
첫 번째 콘텐츠로 프로스펙스가 후원하는 청소년 국가대표 및 유망주 선수들과 함께한 화보를 선보였다. 이번 화보에는 U18 야구 국가대표 오재원, 남자 농구 청소년 국가대표 에디 다니엘, 사이클 청소년 국가대표 전우주, 레슬링 청소년 국가대표 송로은, 루지 국가대표 김소윤 등 다양한 종목에서 활약하는 8명의 유망주 선수가 참여했다.
이 콘텐츠는 ‘도전’, ‘가능성’, ‘스포츠의 본질’이라는 프로스펙스의 핵심 가치를 시각적으로 구현하며, ‘유망주’와 ‘국가대표’라는 키워드를 통해 브랜드의 미래 지향적 가치를 함축적으로 표현했다.
프로스펙스는 이번 화보를 시작으로 8월 한 달 동안 브랜드의 철학과 정체성을 담은 콘텐츠 시리즈를 순차 공개한다. 이 시리즈는 브랜드가 스포츠와 함께 걸어온 시간을 조명해 브랜드 역사와 미래 방향성을 깊이 있게 전달한다는 계획이다.
주요 콘텐츠로는 ▲‘서울 올림픽부터 파리 패럴림픽까지의 여정’, ▲‘프로를 위한 서포트, 다음 세대를 위한 응원’, ▲‘러닝의 시간들’이 포함된다. 이들 콘텐츠는 프로 스포츠팀 후원과 유망주 지원을 통해 성장한 브랜드의 철학, 수십 년간 이어온 러닝 문화, 일상 속 스포츠 실천 가치를 주제별로 조명한다.
프로스펙스 관계자는 “이번 콘텐츠는 오랜 시간 이어온 브랜드의 철학과 가치를 소비자들이 자연스럽게 공감할 수 있도록 구성했다. 앞으로도 스포츠에 대한 진정성을 기반으로 브랜드가 추구하는 방향성과 가치를 꾸준히 전달하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
