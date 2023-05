엔카닷컴, ‘엔카테크 2023’ 세미나 성료… IT 기술 인사이트 공유

엔카닷컴 제공

엔카닷컴은 예비 IT 개발자와 업계 관계자를 대상으로 엔카닷컴의 IT 기술 성과와 인사이트를 공유하는 ‘엔카테크 2023’ 온라인 세미나를 성공적으로 마쳤다고 24일 밝혔다.누적 애플리케이션 다운로드 1000만 건이 넘는 중고차 플랫폼을 운영 중인 엔카닷컴은 플랫폼 운영과 서비스 개발을 위해 IT 기술 노하우를 공유하고 이를 통해 예비 개발자와 업계 성장을 도모하고자 이번 세미나를 마련했다.세미나는 18~23일 기조연설을 시작으로 테크, 서비스 비하인드, 컬쳐 총 3개의 세션 별 23개의 다양한 주제로 각 담당자의 발표를 담은 영상을 공식 유튜브 채널에 공개하는 방식으로 진행됐다.김명주 엔카닷컴 CTO는 기조연설에서 엔카닷컴의 성장 과정과 함께 겪어왔던 기술적 도전과 과제들을 어떻게 극복해 왔는지에 대해 소개했다.테크 세션에서는 각 담당자가 클라우드 도입기부터 플랫폼 환경 개선, 보안 대응, QA, 앱 개발 등 팀별의 업무 내용과 함께 운영 노하우를 발표했다. 이 세션에서는 ‘엔카앱 CI & CD’, ‘이미지 1억 장 AWS 마이그레이션’, ‘사용자 이상 행위 모니터링과 보안 조치 체계’ 등 다양한 기술 사례들이 소개됐다.서비스 비하인드 세션에서는 엔카의 주요 서비스 개발과 고도화에 적용된 IT 기술들이 소개됐다. ‘비교견적 프로 서비스 개발기’, ‘엔카 ‘홈서비스 DDD’, ‘AI in 엔카닷컴’ 등 IT 기술을 기반으로 서비스 고도화를 이룬 엔카의 성공 사례들을 집중적으로 다뤘다.컬처 세션에서는 업무에 집중하는 환경을 만들고 지원하는 개발 문화와 주니어 개발자들의 성장기를 공유하는 시간을 가졌으며 엔카 테크팀의 업무 환경에 대해서도 소개했다.김명주 엔카닷컴 CTO는 “그동안 엔카닷컴의 기술적 도전과 경험이 비슷한 고민과 문제를 겪고 있는 업계 관계자들과 예비 개발자들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다.두가온 동아닷컴 기자 gggah@donga.com