퇴직 금융인 “IT개발자로 새 출발 합니다”

노사발전재단은 퇴직 금융인을 대상으로 ‘중장년 신입 IT 개발자 양성과정’을 운영한다. 노사발전재단 제공

지난해 은행에서 퇴직한 A 씨는 최근 정보기술(IT) 개발자로 취업했다. 퇴직 후 IT 개발자 분야에 막연한 관심은 있었지만, 중장년이 IT 분야 취업문을 통과하기는 어렵다고 생각해 망설이던 중 ‘중장년 신입 IT 개발자 양성과정’을 알게 돼 금융업 경력을 활용한 IT 개발자의 꿈을 이룰 수 있었다.노사발전재단은 동양시스템즈㈜와 함께 중장년을 대상으로 금융플랫폼 IT 개발자 양성 및 채용을 지원하여 퇴직 금융인이 금융시스템 UI 개발자로 새롭게 일할 수 있는 기회를 제공하였다.이번 중장년 신입 IT 개발자 채용은 최근 심각한 문제로 대두되고 있는 ‘IT 개발자 구인난’과 ‘중장년층 구직난’의 새로운 대안으로 시작되었다. 동양시스템즈는 경력이 풍부한 중장년 활용 계획에 맞춰 재단 전직지원서비스와 연계해 중장년 20명을 2개월간 직무교육했으며, 그중 12명이 채용되어 이달 9일 근무를 시작하였다.재단 금융특화센터는 채용설명회를 개최해 이력서 컨설팅, 면접코칭을 지원하였고, 직무교육과정에 참여할 교육생 20명을 선발하였다. 동양시스템즈는 금융·물류시스템 UI개발 전문가 양성과정 수료생을 대상으로 개발 테스트와 프로젝트 종합평가를 통해 협력사를 포함해 신입 IT 개발자를 채용하였다.최종 채용된 12명은 대부분 IT 개발 무경험자로 금융권 업무 경험과 지식을 바탕으로 금융IT솔루션 개발로 직군 전환을 한 첫 사례로 주목되며, 아울러 금융업 실무자들에게 도움이 되는 현장형 금융프로그램이 개발되어 채용기업 고객사에서도 만족도가 높을 것으로도 기대된다.채용에 합격한 B 씨는 “동양시스템즈에서 즐겁게 일하며 성과를 발휘하고, 향후 종교단체에서 사용할 수 있는 맞춤형 재무회계 프로그램도 만들어보고 싶다는 포부와 함께 꿈을 이룰 수 있는 기회를 제공해준 재단과 동양시스템즈에 감사하다”는 소감을 전했다.최장림 동양시스템즈 대표는 “전 세계적으로 IT 인력 부족 문제 해결과 저출산, 인구 고령화 등으로 중장년 재취업에 대한 필요성이 증가되고 있다. 이에 중장년 IT 신입 개발자는 금융·해운물류의 업무 전문성과 경험을 바탕으로 기업이 원하는 맞춤형 IT 교육 제공과 채용까지 연결하여 개인과 기업―사회의 성장을 도모하고 건강만 허락한다면 75세까지 일할 수 있는 고용시장의 성공적인 모델을 만들고자 한다”고 밝혔다.정형우 노사발전재단 사무총장은 “글로벌 경기 침체가 장기화됨에 따라 고용 위기 업종에 대해서도 맞춤 전직지원서비스를 통해 중장년층이 안정적으로 일자리에 안착하고 다양한 기회를 통해 활동 반경을 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.박윤정 기자 ongoh@donga.com