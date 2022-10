선택형 디자인으로 개인 취향에 꼭 맞는 카드

김대환 대표

삼성카드는 1988년 창립 이후 고객에게 신뢰를 기반으로 한 가치를 전달하며 대한민국 신용사회 구축의 주역으로서 신용카드업을 선도해 왔다. 특히 올해는 한국능률협회컨설팅 주관 한국산업의 고객만족도(KCSI) 7년 연속 1위를 달성했다.‘A World of Trust over The Card(카드를 넘어 신뢰의 세상을 만든다)’ 라는 비전 아래, 고객의 생활에 새로운 가치를 더하고자 고객 맞춤형 마케팅과 최적의 상품·서비스를 제공하고 있다. 이를 통해 고객의 일상을 넘어 삶의 가치를 지속적으로 높이고 있으며 업무 프로세스 전반에 고객의 소리를 반영하고자 다양한 노력을 기울이는 등 전방위적인 ‘고객중심 경영’을 펼치고 있다.지난해 11월 고객 관점의 다양한 의견 수렴을 통해 ‘취향’에 중점을 두고 상품 체계를 전면 개편하며 새로운 상품 브랜드인 ‘삼성 iD카드’를 선보였다. ‘선택형 디자인’을 적용하고, ‘친환경 테마’를 통해 재활용 플라스틱을 활용한 카드 플레이트와 저탄소 용지를 사용한 발급 패키지 등을 제공해 지속 가능한 가치를 추구하는 고객의 취향까지 충족시켰다.또한 전 임직원이 금융소비자 보호의 중요성을 인식할 수 있도록 회사 내 주요 부서에 ‘소비자보호 담당자’를 지정하여 소비자 보호 관련 제도 공유 및 교육을 통해 직원들의 소비자보호에 대한 관심도를 제고하고 있다. 여기에 ‘챗봇샘’ ‘수화 상담 서비스’ 등 금융 취약계층의 접근성 강화를 위해 고객별 맞춤형 서비스도 제공하고 있다.삼성카드는 업계를 선도해온 디지털 및 빅데이터 분석 역량 등을 지속적으로 발전시켜 고객들에게 다양한 서비스를 제공하고 미래 핵심 경쟁력을 확보해 나가고 있다. 업계 최초로 구축한 ‘실시간 데이터 기반 AI 마케팅 체계’를 활용하여 실시간 데이터를 딥러닝 기반 AI로 분석해 고객별 니즈와 상황에 가장 적합한 서비스나 혜택을 추천하는 ‘AI 큐레이션’ 서비스를 제공하고 있다. 앞으로도 삼성카드는 고객들의 신뢰를 얻을 수 있는 다양한 상품과 서비스를 선보이고, 고객 편의를 향상시킬 수 있는 새로운 경험을 제공하는 등 고객중심 경영을 지속적으로 펼칠 계획이다.김신아 기자 sina@donga.com