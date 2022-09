이창용 한은 총재, BIS 총재회의 참석 예정…9일 스위스行

이창용 한국은행 총재. 2022.8.25 사진공동취재단

이창용 한국은행 총재가 오는 11~12일(현지시간) 스위스 바젤에서 개최되는 ‘국제결제은행(BIS) 총재회의’에 참석한다.한은은 이 총재가 이를 위해 오는 9일 출국해 14일 귀국한다고 7일 밝혔다. 올해 4월 임기를 시작한 이 총재는 지난 5월9일 열린 BIS 정례 이사회에서 이사로 선출됐다.이번 BIS 총재회의는 세부적으로 △‘세계경제회의’(Global Economy Meeting) △‘주요 신흥시장국 중앙은행총재 회의’(Meeting of Governors from major emerging market economies) △‘중앙은행총재 및 감독기구수장 회의’(Meeting of the Group of Governors and Heads of Supervision) 등으로 구성된다.또한 이 총재는 BIS 운영에 대해 논의하는 ‘BIS 이사회’와 ‘경제자문위원회’에도 참석할 계획이다.한은 관계자는 “이 총재는 회원 중앙은행 총재들과 최근의 세계경제과 금융시장 상황, 인플레이션에 대한 중앙은행의 대응책 등에 대해 논의할 예정”이라고 설명했다.(서울=뉴스1)