GS ITM, ‘클라우드 매니지드 서비스’ 공급…수요기관에 최적 환경·방안 제안

GS ITM 직원이 ‘유스트라 클라우드(U.STRA CLOUD) X-MSP 매니지드 서비스’의 디지털서비스 전용몰 입점 소식을 전하고 있다. 사진=GS ITM 제공



GS ITM(지에스아이티엠)이 조달청 디지털서비스 전용몰을 통해 ‘유스트라 클라우드(U.STRA CLOUD) X-MSP 매니지드 서비스’를 공급한다고 9일 밝혔다.중앙부처와 지자체, 공공기관 등 수요기관은 수의계약 또는 카탈로그 계약을 통해 해당 서비스를 이용할 수 있다.X-MSP 매니지드 서비스는 GS ITM의 클라우드 운영관리 기술력에 IT 사업 역량을 결합해 탄생했다. ‘확장된 MSP(X-MSP)’를 지향하는 GS ITM만의 매니지드 서비스이며, 클라우드 도입 전반에 필요한 모든 서비스를 통합 지원한다.X-MSP 매니지드 서비스는 국내외 주요 클라우드 서비스 사업자(CSP)들과의 파트너십을 통해 기업의 사업 환경과 분야를 고려한 최적의 클라우드 방안도 제시한다. 또 공공과 교육 등의 분야에 특화된 GS ITM의 IT 프로젝트 수행 경험과 역량을 토대로 수요기관의 인프라 환경을 세세히 분석해 기존 시스템의 특성까지 고려한 클라우드 모델을 설계하고 제안한다.X-MSP 매니지드 서비스는 중앙부처와 지자체, 공공기관 등 수요기관은 수의계약 또는 카탈로그 계약을 통해 이용할 수 있다.GS ITM 이윤석 클라우드사업부장은 “조달청 디지털서비스 전용몰 입점에 따라 클라우드 매니지드 서비스 역량과 신뢰성을 다시 한 번 인정받았다”며 “다년간 축적한 IT 역량을 최대한 발휘해 수요기관이 클라우드를 효율적으로 활용할 수 있도록 도울 것”이라고 말했다.윤우열 동아닷컴 기자 cloudancer@donga.com