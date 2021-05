삼성전자, 아프리카서 ‘가장 존경받는 IT기업’ 5년 연속 1위

서울 서초동에 위치한 삼성전자 서초사옥의 모습/뉴스1 © News1

남아프리카공화국의 비영리단체 ‘브랜드 아프리카’(Brand Africa)가 최근 발표한 ‘2021년 아프리카에서 가장 존경받는 100대 브랜드’(Top 100 Most Admired Brand In Africa 2021) 명단 © 뉴스1

삼성전자가 아프리카 지역에서 전자·IT 기업 중에서 가장 존경받는 브랜드로 5년 연속 1위에 올랐다.아울러 식·음료, 패션, 자동차 등 다른 산업군의 기업들과 나란히 받은 종합 평가에선 3위를 차지해 글로벌 기업으로서 위상을 과시했다.31일 업계에 따르면 남아프리카공화국의 비영리단체 ‘브랜드 아프리카’(Brand Africa)가 최근 발표한 ‘2021년 아프리카에서 가장 존경받는 100대 브랜드’(Top 100 Most Admired Brand In Africa 2021) 명단에서 삼성전자는 전자·IT 기업 중 1위를 차지했다.삼성전자는 소속 산업군(Industry Group)에 따라 분류한 ‘전자제품’(Electronics)과 ‘기술’(Technology) 기업 전체 명단에서 가장 높은 순위에 올랐다.특히 삼성전자는 브랜드 아프리카 측에서 관련 조사를 시작한 이래로 2017년부터 올해까지 5년 연속으로 IT 기업 중 가장 존경받는 브랜드 1위에 랭크됐다.삼성전자의 뒤를 이은 IT 기업으로는 애플, LG전자, 소니, 화웨이, 구글 등이 있다.IT 기업 외에도 유통, 식품, 자동차 등 전체 산업군을 모두 아우르는 명단에서도 삼성전자는 최상단에 위치했다. 삼성전자는 지난해에 이어 올해도 글로벌 스포츠용품 브랜드인 나이키, 아디다스에 이어 3위를 기록했다.아시아 기업 중에선 삼성전자의 순위가 가장 높은 셈이다. 아울러 삼성전자는 첫 조사가 진행된 2011년 이후 올해까지(2012년과 2016년은 미실시) 한번도 빠지지 않고 ‘톱 10’에 선정됐다.한국 기업 중에선 삼성전자 외에 LG전자도 올해 ‘존경받는 브랜드’ 14위에 올랐다. 지난해보다는 순위가 2계단 하락했다.올해 아프리카에서 가장 존경받는 브랜드 ‘톱 10’에는 나이키, 아디다스, 삼성전자 외에도 Δ코카콜라 Δ애플 Δ테크노 모바일 Δ퓨마 Δ구찌 Δ토요타 Δ자라 등이 랭크됐다.이번 명단은 브랜드 아프리카 측이 설문조사 전문기업 지오폴(GeoPoll)에 의뢰해 아프리카 주요 26개국에서 1만5000개 브랜드를 대상으로 온라인 설문조사 결과를 실시해 도출됐다.재계 관계자는 “삼성전자가 2000년대 중반부터 아프리카에 진출하며 현지에서 사업 확장부터 사회 공헌까지 다양한 활동을 펼쳐온 것이 브랜드 인지도 향상에 긍정적 영향을 끼쳤을 것”이라고 말했다.(서울=뉴스1)