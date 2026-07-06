이하늘 “곱창집 신고 1000건 들어와도 멀쩡”…악플러에 분노

그룹 DJ DOC 멤버 이하늘이 자신이 운영하는 곱창집을 향한 악성 댓글과 반복적인 신고에 대해 강한 심경을 드러냈다.
지난 4일 유튜브 채널 ‘이하늘의 별의별 말’에는 ‘나처럼 늙지 않겠다고?’라는 제목의 쇼츠 영상이 공개됐다.
영상에서 이하늘은 악성 댓글을 남기는 일부 누리꾼들을 향해 “악플 다는 시간에 공부나 하고 돈이나 벌어라. 악플 달면서 살지 마라. 성공 못 한다”고 직격했다.
이어 “나는 음악을 30년 하면서 성공했고, 지금은 사업과 장사도 성공했다”며 “오늘 하루에 너의 두 달 치 월급을 벌었다. 내 인생은 이 정도면 충분하다”고 말했다.
최근 자신이 운영하는 곱창집을 향한 잇따른 민원 신고에 대해서도 언급했다.
이하늘은 “우리 가게에 신고가 1000건 넘게 들어왔다”며 “그런데 아무런 일도 일어나지 않았다. 그래서 우리 가게가 흔들리느냐”고 반문했다.
앞서 해당 식당은 배우 김규리의 팬 모임이 열린 뒤 식품위생법 위반 의혹이 제기되며 온라인에서 논란이 된 바 있다.
당시 일각에서는 영업정지 2개월 처분을 받았다는 내용까지 확산됐지만, 이하늘 측은 이를 허위 사실이라고 반박하며 법적 대응 방침을 밝힌 바 있다.
한편 이하늘은 DJ DOC 멤버 정재용과 함께 서울 은평구에서 곱창집을 운영하며 팬들과 라이브 방송 등을 통해 소통을 이어가고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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