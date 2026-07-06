“단순 매칭 넘어 연애 심리까지”… 듀오, ‘데이트 전문가’ 역량 담은 여름 코스 제안

가평 빠지, 제부도 드라이브 코스부터 전국 동굴·축제까지
남녀 데이트 패턴 분석해 ‘활동과 휴식’ 황금 밸런스 큐레이션
결혼정보회사 듀오가 단순한 남녀 매칭을 넘어 미혼남녀의 연애 심리와 문화를 선도하는 ‘연애 전문가 그룹’으로서의 역량을 담은 여름 데이트 코스 5선을 공개했다. 무더위 속 연인들의 고민을 섬세하게 읽어낸 이번 제안은 계절감을 살린 활동과 휴식의 완벽한 밸런스가 특징이다.
대표적인 야외 코스로는 수상레저와 주변 인프라를 연계해 1박 2일 일정을 유연하게 설계할 수 있는 ‘가평 빠지’와, 해상케이블카에서 서해의 낙조를 한눈에 담으며 로맨틱한 분위기를 연출할 수 있는 ‘제부도’ 드라이브 코스를 꼽았다. 자연 속에서 시원한 물소리와 보양식으로 기력을 보충할 수 있는 계곡 휴식도 심신이 지치기 쉬운 여름철 연인들을 위한 맞춤 처방으로 제시됐다.
또한, 여름철 데이트의 최대 적인 무더위를 피할 수 있는 실내 명소와 지역 축제도 정밀하게 큐레이션했다. 광명, 충주, 동해, 김해 등의 동굴 명소들은 한여름에도 서늘한 기온을 유지해 쾌적한 데이트를 보장한다. 더불어 대구 치맥페스티벌, 부산바다축제 등 전국 각지의 여름 축제는 연인들에게 색다른 활력과 풍성한 즐길 거리를 제공하는 코스로 추천됐다.
듀오 관계자는 연인들의 성향과 체력을 고려해 실내외 일정을 영리하게 배분하는 것이 여름철 관계 유지의 핵심이라고 조언했다. 이번 제안은 남녀의 데이트 패턴과 심리를 철저히 분석해 온 듀오만의 전문성이 돋보이는 가이드로, 무더위 속에서도 연인들이 건강하고 설레는 추억을 쌓을 수 있는 실질적인 해법이 될 것으로 기대된다.
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