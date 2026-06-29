[오늘의 운세/6월 29일]

●쥐
48년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
60년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
72년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨 온다.
84년 책임 못질 일은 하지 말 것.
96년 컨디션이 안 좋은 날, 가급적 인스턴트음식은 피해라.
08년 안정된 마음으로 하루를 보내니 작은 기쁨이 쌓인다.
●소
37년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
49년 컨디션이 안 좋은 날, 몸으로 사용하는 일은 자제할 것.
61년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
73년 마음에 들지 않아도 참아라.
85년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
97년 서두르지 말고 계획을 차근차근 실행하라, 기대한 이상의 좋은 결과가 있다.
●범
38년 행운이 함께하는 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
50년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
62년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
74년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
86년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
98년 직관이 살아나 과감한 선택이 행운을 부르는 날이다.
●토끼
39년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
51년 기분 좋은 날, 순풍에 돛 단 듯 풀려 나간다.
63년 답답한 일이 일시에 풀린다. 이익도 되고 명분도 챙긴다.
75년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
87년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생길 수 있다.
99년 새로운 제안이 들어오니 신중히 검토 후 결정하면 좋다.
●용
40년 긍정적인 마음을 가져야 일이 풀린다.
52년 내일만 집중할 것. 남의 일에 참견하지 말라.
64년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
76년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
88년 자신의 모습을 냉정하게 돌아 볼 필요 있다.
00년 인간관계에서 진심을 나누면 따뜻한 하루가 된다.
●뱀
41년 때로는 편안하고, 수수한 차림이 더 좋다.
53년 목표가 코 앞에 왔다. 앞만 보고 뛰어라.
65년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
77년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
89년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
01년 인내심이 빛을 발하는 날, 주변 도움으로 일이 술술 풀린다.
●말
42년 이성적으로 접금, 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
54년 마음이 행복의 기준, 이해할수록 일이 풀린다.
66년 현재가 중요하다. 지나간 일에 집착하지 말 것.
79년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
90년 일단은 현실에 만족해라! 과욕은 금물!
02년 조급함을 내려놓고 차분히 임하면 큰 성과가 있다.
●양
43년 마음을 넓혀라, 때로는 적당한 융통성도 필요하다.
55년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
67년 운수 좋은 날, 적적적으로 활동할 것.
79년 아무리 바빠도 식사는 제때에.
91년 능력을 인정받는 날, 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
03년 가족과 함께하는 시간이 마음의 안정과 행복을 준다.
●원숭이
44년 작은 허물은 덮어 주고 모르는 척할 것.
56년 안정적인 선택과 자산 관리가 좋은 결과를 가져온다.
68년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
80년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
92년 작은 일에서 큰 기쁨을 맛보게 될 듯.
04년 노력한 일이 주변에서 인정받아 기분 좋은 하루가 된다.
●닭
45년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
57년 기다려라, 모든 것은 시간이 해결해 준다.
69년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
81년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
93년 계획은 계획대로 천천히, 급할수록 실수한다.
05년 작은 도전이 자신감을 키우고 앞으로의 길을 밝혀준다.
●개
46년 행운이 함께하는 날, 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
58년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
70년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
82년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
94년 도움이 필요할 때, 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다.
06년 긍정 에너지가 넘쳐 좋은 소식과 기회가 찾아온다.
●돼지
47년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
59년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
71년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
83년 마음의 여유를 가져라, 때로는 혼자만의 시간도 필요.
95년 일은 때가 중요하다, 마음은 급해도 내일로 미루어라.
07년 친구들과의 즐거운 시간이 행운과 웃음을 가져다준다.
인천철학관 박성희 원장
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