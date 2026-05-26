‘더쇼’의 무대 감동을 디지털 공간으로 …빅크, K-POP 확장형 예능 ‘팬팝티’ 론칭

글로벌 엔터테크 기업 빅크(BIGC, 대표 김미희)가 K-POP 음악방송 ‘더쇼(THE SHOW)’의 무대 감동을 디지털 공간으로 확장한 신개념 오리지널 콘텐츠를 선보인다. 빅크는 확장형 버라이어티 ‘더 케이팝 팬팝티’(THE K-POP FANPOPTY, 이하 팬팝티)’를 오는 6월 9일 새롭게 론칭한다고 26일 밝혔다.
‘팬팝티’는 팬덤(Fan), 케이팝(Pop), 파티(Party)를 결합한 명칭으로, 최애 아티스트의 활동을 팬들과 함께 축하한다는 의미를 담고 있다. ‘더쇼’ 출연 아티스트 중 휴식기를 마치고 컴백하는 대세 그룹부터 글로벌 역주행으로 주목받는 라이징 스타까지 화제의 중심에 선 한 팀만 출연한다. 무대 뒤 이야기와 활동 비하인드를 전하며, 아티스트의 인간적인 매력과 찐 텐션을 엿볼 수 있는 다채로운 예능 코너로 구성된다.
빅크는 자사 앱 및 웹 플랫폼 내 ‘빅크 온(BIGC ON)’ 서비스를 통해 6월 9일 밤 9시, 전 세계 유저들에게 실시간 라이브 스트리밍 형식으로 독점 선공개한다.
빅크 온을 통한 첫 실시간 송출이 완료된 후 3일 뒤, 글로벌 디지털 미디어 ‘THE K-POP’ 유튜브 채널에 업로드되어 해외 각지로의 바이럴 확산을 이어갈 예정이다.
김미희 빅크 대표는 “변화하는 케이팝 팬덤 트렌드에 발맞춰, 전 세계 팬들이 단순한 시청자를 넘어 아티스트의 전성기를 함께 완성해 가는 양방향 엔터테인먼트 시공간을 구축하고자 했다”라며, “‘팬팝티’를 통해 음악방송의 영광을 온·오프라인으로 확장하고 K-POP 생태계의 동반 성장을 견인할 것”이라고 포부를 밝혔다.
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