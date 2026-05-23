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문화
내일 부처님오신날… “마음은 평안으로, 세상은 화합으로”
동아일보
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2026-05-23 01:51
2026년 5월 23일 01시 51분
입력
2026-05-23 01:40
2026년 5월 23일 01시 40분
양회성 기자
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불기 2570년 부처님오신날을 이틀 앞둔 22일 서울 종로구 조계사 대웅전 앞마당에 연등이 내걸린 가운데 신도들이 탑돌이를 하고 있다. 대한불교조계종은 24일 오전 10시 조계사를 비롯한 전국 사찰에서 봉축법요식을 연다. 올해 봉축표어는 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’.
#부처님오신날
#불기 2570년
#조계사
양회성 기자 yohan@donga.com
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