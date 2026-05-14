“AI시대 출판물 활용-대응체계 마련할 것”

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김태헌 출판문화협회 신임 회장
“대학교재 디지털 유통 플랫폼 구축”

13일 서울 종로구 모처에서 열린 기자 간담회에서 김태헌 신임 출협 회장이 취임 일성을 전하고 있다. 뉴스1
13일 서울 종로구 모처에서 열린 기자 간담회에서 김태헌 신임 출협 회장이 취임 일성을 전하고 있다. 뉴스1
“과거엔 독자라고 하면 ‘인간 독자’뿐이었는데, 이제는 ‘인공지능(AI) 독자’가 새로 생겼습니다.”

김태헌 대한출판문화협회(출협) 신임 회장은 13일 서울 종로구 한 식당에서 가진 간담회에서 ‘AI 시대’를 화두로 꺼냈다. AI가 책 등을 바탕으로 답을 내놓는 시대가 되면서, 책이 AI 학습 데이터의 중요한 기반이 됐다는 뜻이다.

이 때문에 AI 시대에 맞는 출판물 활용 및 대응 체계 마련이 시급하다는 점도 분명히 했다. 김 회장은 “저작권 보호와 대가 지급 기준을 마련하는 일이 출판산업 전반에서 중요한 과제가 됐다”며 “책이 건강한 대가를 받고 유통될 수 있도록 함으로써 출판계가 국내 AI 산업 발전에도 기여해야 한다”고 했다.

간담회 등을 통해 출판계 의견을 수렴한 뒤 데이터를 목록화해 서비스할 방침도 공개했다. 김 회장은 “책은 검증·정리된 데이터라 일반 웹 데이터보다 효율성과 정확성에서 크게 앞선다”며 “출협에도 지난해부터 학습 데이터용 도서 제공 요청이 지속적으로 들어오고 있다”고 설명했다.

최근 논란이 된 대학교재 불법복제 문제는 ‘디지털 유통 플랫폼’ 구축 계획을 밝혔다. 전자책 서비스에 그치지 않고, AI 기술을 활용해 챗봇 기능이나 내용 요약, 학습 후 퀴즈 제공 기능 등을 담겠다는 구상이다.

김 회장은 “넷플릭스나 멜론처럼 구독 서비스를 통해 필요한 만큼 정당한 대가를 내고 활용하는 방식으로 가야 한다”며 “학생들이 서비스의 필요성과 가치를 체감해 정상적인 방식으로 콘텐츠를 이용할 수 있도록 발전시키려 한다”고 말했다.

다음 달 열리는 서울국제도서전에 대해서는 “(공간 부족 문제로) 지난해에 이어 올해도 일부 출판사가 참여하지 못하게 돼 안타깝다”며 “내년엔 더 넓은 공간을 확보했다. 참가 신청한 모든 출판사를 수용할 수 있을 것”이라고 했다.

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김소민 기자 somin@donga.com
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