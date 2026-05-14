“AI시대 출판물 활용-대응체계 마련할 것”

김태헌 출판문화협회 신임 회장
“과거엔 독자라고 하면 ‘인간 독자’뿐이었는데, 이제는 ‘인공지능(AI) 독자’가 새로 생겼습니다.”
“대학교재 디지털 유통 플랫폼 구축”
김태헌 대한출판문화협회(출협) 신임 회장은 13일 서울 종로구 한 식당에서 가진 간담회에서 ‘AI 시대’를 화두로 꺼냈다. AI가 책 등을 바탕으로 답을 내놓는 시대가 되면서, 책이 AI 학습 데이터의 중요한 기반이 됐다는 뜻이다.
이 때문에 AI 시대에 맞는 출판물 활용 및 대응 체계 마련이 시급하다는 점도 분명히 했다. 김 회장은 “저작권 보호와 대가 지급 기준을 마련하는 일이 출판산업 전반에서 중요한 과제가 됐다”며 “책이 건강한 대가를 받고 유통될 수 있도록 함으로써 출판계가 국내 AI 산업 발전에도 기여해야 한다”고 했다.
간담회 등을 통해 출판계 의견을 수렴한 뒤 데이터를 목록화해 서비스할 방침도 공개했다. 김 회장은 “책은 검증·정리된 데이터라 일반 웹 데이터보다 효율성과 정확성에서 크게 앞선다”며 “출협에도 지난해부터 학습 데이터용 도서 제공 요청이 지속적으로 들어오고 있다”고 설명했다.
최근 논란이 된 대학교재 불법복제 문제는 ‘디지털 유통 플랫폼’ 구축 계획을 밝혔다. 전자책 서비스에 그치지 않고, AI 기술을 활용해 챗봇 기능이나 내용 요약, 학습 후 퀴즈 제공 기능 등을 담겠다는 구상이다.
김 회장은 “넷플릭스나 멜론처럼 구독 서비스를 통해 필요한 만큼 정당한 대가를 내고 활용하는 방식으로 가야 한다”며 “학생들이 서비스의 필요성과 가치를 체감해 정상적인 방식으로 콘텐츠를 이용할 수 있도록 발전시키려 한다”고 말했다.
다음 달 열리는 서울국제도서전에 대해서는 “(공간 부족 문제로) 지난해에 이어 올해도 일부 출판사가 참여하지 못하게 돼 안타깝다”며 “내년엔 더 넓은 공간을 확보했다. 참가 신청한 모든 출판사를 수용할 수 있을 것”이라고 했다.
김소민 기자 somin@donga.com
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