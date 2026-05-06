디즈니 유니버스, 아시아 상륙… 2027년 싱가포르서 ‘D23’ 첫 개최

북미·남미 이어 아태지역 최초
월트디즈니 컴퍼니가 브랜드의 총체적 경험을 집약한 ‘D23 아시아: 디즈니 얼티밋 팬 이벤트’를 2027년 싱가포르에서 개최한다. 아시아태평양 지역에서 처음으로 열리는 이번 행사는 디즈니의 글로벌 커뮤니티 확장에 있어 중대한 분기점이 될 것으로 관측된다.
대규모 공식 팬 축전 기획
디즈니+ 현지 제작 라인업 선공개
아티스트와의 직접 소통 예고
1923년 창립 정신 계승한 D23
글로벌 팬덤 결집하는 문화 전초기지 역할
싱가포르 D23 아시아는 디즈니의 서사 방식과 창의성, 기술적 진보를 가장 앞선 지점에서 공유하는 자리가 될 예정이다. 해당 권역은 물론 전 세계 지지층과 할리우드 제작진, 창작자들이 한곳에 모여 고유의 캐릭터 자산을 공유하고 팬덤 중심의 유대감을 형성할 것으로 보인다.
D23는 2009년 출범한 공식 팬클럽의 명칭으로, 창립자 월트 디즈니가 할리우드에 첫 스튜디오를 세운 1923년을 기념하는 의미를 담고 있다. 행사는 주요 경영 전략과 차기작 공개, 실시간 공연, 한정판 기획 상품 배포 등을 통해 지지층이 선호하는 서사를 심층적으로 향유하는 글로벌 축전으로 발전해 왔다.
아사드 아야즈 디즈니 최고 마케팅 책임자는 이번 싱가포르 개최가 아태지역 팬들이 보여준 높은 관심을 반영한 결과이자 대중에게 직접 다가가려는 기업 의지의 표현이라고 설명했다. 지지자들이 공동체의 일원으로서 디즈니의 서사와 캐릭터를 통해 형성된 결속력을 확인하고 미래 콘텐츠를 미리 접하는 자리가 될 것이라는 부연이다.
캐롤 초이 아태지역 마케팅 총괄 역시 급성장 중인 현지 팬층을 고려할 때 이번 결정은 지극히 자연스러운 행보라고 강조했다. 디즈니+를 통해 선보일 현지 제작 콘텐츠의 독점 예고편과 창작자들이 전하는 제작 뒷이야기를 통해 방문객들에게 차별화된 가치를 전달하겠다는 방침이다.
이번 축전은 미국 캘리포니아 애너하임에서 시작된 유산을 잇는 동시에, 최근 브라질에서 진행된 행사와 궤를 같이하는 글로벌 행보의 일환이다. 싱가포르 이벤트는 본연의 정체성을 고수하면서도 아시아권 사용자의 특성을 고려한 전용 프로그램들로 채워질 전망이다.
진 응 싱가포르관광청 부청장은 동남아시아 최초의 D23 유치에 대해 환영의 뜻을 전하며, 이번 협력을 통해 싱가포르가 세계적인 문화 및 관광 명소로서의 위상을 공고히 할 것이라고 평했다. 입장권 판매 및 세부 일정 등 구체적인 정보는 향후 순차적으로 발표될 예정이다
김상준 기자 ksj@donga.com
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