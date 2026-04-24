춘향전 배경인 남원 광한루, 보물서 국보로 승격 예고

국가유산청은 “조선 후기 호남지역을 대표하는 대형 관영누각인 남원 광한루를 국보로 지정 예고했다”고 24일 밝혔다. 1963년 보물로 지정된 지 63년 만의 승격이다.
‘호남제일루(湖南第一樓)’로도 불리는 남원 광한루는 관리들의 연회와 시회(詩會)가 열리던 누각이다. 14세기 황희(黃喜)가 남원에 유배돼 세운 광통루(廣通褸)가 기원으로 알려져 있다. 누각 주변의 호수와 섬, 오작교는 기행가사 ‘관동별곡’으로 잘 알려진 16세기 문인 송강 정철(鄭澈)과 남원부사 장의국이 세웠다.
특히 조선시대 선비들이 교류하며 시문을 짓던 공간이라는 의미가 크다. 오늘날까지도 꾸준히 재창작되는 판소리 및 소설 ‘춘향전’도 이곳을 배경으로 한다. 1597년 정유재란 이후 여러 차례 수리·보수를 거쳤으나, 큰 변화 없이 약 400년간 명맥을 이어오고 있다. 국가유산청은 “조선 후기 목조건축의 특징인 화려한 장식이 온돌, 계단 등 실용적 요소와 결합한 형태로 건축사적 가치도 높다”고 설명했다.
남원 광한루는 예고 기간 30일간 각계 의견을 검토한 뒤, 문화유산위원회 심의를 거쳐 최종 지정이 확정된다.
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