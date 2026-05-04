日자위대 부대마크에 소총·해골…호전성 논란에 사용 중단

일본 육상자위대의 한 부대가 인공지능(AI)으로 생성한 새 부대 마크를 사용하려다 지나치게 호전적으로 보인다는 비판에 휩싸여 결국 사용을 중단했다.
4일 마이니치신문 등에 따르면 육상자위대 제1사단 제1보통과(보병)연대는 지난달 29일 엑스(X·옛 트위터)에 산하 4중대의 새 부대 마크를 공개했다.
2002년부터 코끼리 관련 로고를 사용해 온 해당 부대는 부대원들을 더 단결하고 사기를 진작하기 위해 로고를 변경하기로 했다고 밝혔다.
새 부대 마크를 보면 부대의 상징 동물인 코끼리가 군복 차림으로 소총을 들고 있다. 배경과 코끼리의 왼쪽 눈에서는 푸른 불꽃이 뿜어져 나온다.
해당 마크는 한 부대원이 중대장과 다른 부대원들의 의견을 모아 생성형 AI ‘챗GPT’를 사용해 제작한 것으로 알려졌다. 제작 과정에서 ‘코끼리’ ‘매머드’ ‘멋지다’ ‘푸른 불꽃’ ‘의인화’ ‘자위대’ 등의 키워드를 입력했다고 한다. 완성된 로고는 중대장과 연대장의 허가를 받아 엑스에 공개됐다.
현지 누리꾼들 사이에서는 마크가 지나치게 호전적이라는 지적이 나왔다. 특히 코끼리의 왼쪽 가슴 부분에 있는 해골 문양을 두고 “두개골은 살아계셨던 분의 유해다. 희생자에 대한 경의가 부족하다” “살인을 위한 군대와 같이 보이는 로고는 그만둬라” 등의 비판이 제기됐다.
아울러 태국 국경경비경찰 관련 단체의 로고와 흡사하다는 저작권 침해 의혹도 불거졌다.
논란이 확산하자 부대 측은 이달 2일 엑스에 “국민의 이해와 친밀감을 중요시해야 한다는 점을 종합적으로 고려해 해당 로고 사용을 중지한다”고 밝혔다. 현재 부대 엑스에서도 해당 마크가 삭제된 상태다.
육상자위대 관계자는 “부대 마크는 사기 진작 등 내부적인 의미가 강하지만, 부대 밖에서도 이해받을 수 있도록 만드는 것이 바람직하다”고 마이니치신문에 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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