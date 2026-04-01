[오늘의 운세/4월 20일]

● 쥐
48년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
60년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상.
72년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
84년 집안일은 배우자와 대화할 것.
96년 과음과 과식은 절대금물!
08년 학업이나 집중력이 높아지는 시기, 끈기 있게 밀고 나가라.
● 소
37년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
49년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
61년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
73년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
85년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
97년 자신감을 갖되 겸손함을 유지하면 귀인의 도움을 받는다.
● 범
38년 운수 좋은 날, 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날.
50년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
62년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
74년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
86년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
98년 문서 운이 들어오는 날이니 계약이나 중요한 서류는 꼼꼼히 봐라.
● 토끼
39년 운수 좋은 날, 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
51년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
63년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다.
75년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
87년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
99년 목표를 높게 잡기보다 실현 가능한 것부터 차근차근 해결해라.
● 용
40년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯.
52년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
64년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
76년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
88년 능력을 인정 받는 날, 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
00년 집안에 경사가 있거나 반가운 손님이 찾아올 운세다.
● 뱀
41년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다.
53년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
65년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
77년 옛것을 지키고 존중할 것.
89년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
01년 정면 돌파가 정답, 미뤄왔던 일을 오늘 처리할 것.
● 말
42년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
54년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
66년 서두르면 망친다. 모든 것은 시간이 해결해 준다.
78년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
90년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
02년 주변의 시기 질투가 있을 수 있으니 언행을 삼가야 한다.
● 양
43년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
55년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
67년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
79년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
91년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
03년 아이디어가 빛을 발하는 날, 창의적인 일에 도전해 볼 것.
● 원숭이
44년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
56년 행운이 다가온다. 하고 싶으면 자신감 갖고 추진.
68년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
80년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
92년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
06년 연애운이 상승하는 날이니 적극적인 태도가 필요하다.
● 닭
45년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
57년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
69년 다양한 의견을 수렴할 것. 마음에 들어도 무리하지 말 것.
81년 조금 힘들어도 인내심 갖기.
93년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
05년 고집을 부리면 손해가 따르니 유연한 태도를 취해라.
● 개
46년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
58년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯.
70년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
82년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
94년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
06년 가족과의 대화가 행운을 가져다준다. 저녁 시간을 활용해 봐라.
● 돼지
47년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
59년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
71년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
83년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
95년 서쪽방향이 길하며 때 아닌 감기 주의할 것.
07년 진로에 대한 좋은 정보가 들어오니 귀를 열어두어라.
인천철학관 박성희 원장
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