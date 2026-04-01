[오늘의 운세/4월 21일]

● 쥐
48년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯.
60년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를.
72년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
84년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해 질수.
96년 옷이 날개 패션에 신경 쓸 것.
08년 예상치 못한 장애물이 생길 수 있으니 신중하게 선택할 것.
● 소
37년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다.
49년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다.
61년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다.
73년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
85년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다.
97년 미뤄둔 일을 하나씩 정리하면 마음이 가벼워지고, 작은 근심을 버리면 큰일에 집중할 수 있는 날
● 범
38년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
50년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
62년 자신에게도 투자가 필요하다.
74년 자만하지 말고 겸손 할 것.
86년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
98년 집안이나 주변을 정리하며 기분이 맑아지고, 쌓인 부담을 덜어내는 데 좋은 날.
● 토끼
39년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
51년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
63년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
75년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다.
87년 백지장도 맞들면 낳다.
99년 큰 변화보다는 안정적인 하루를 보내는 게 좋다.
● 용
40년 육체적인 무리는 삼갈 것.
52년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다.
64년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해 보아라.
76년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다.
88년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다.
00년 도전정신을 발휘하면 인정받는 하루가 될 가능성 크다.
● 뱀
41년 전진을 위해 물러설 때가 있다. 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
53년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것.
65년 모처럼 한가로운 시간을 가져볼 것.
77년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다.
89년 연인과 둘만의 시간을 가져볼 것.
01년 목표가 코앞에 왔다. 좀 더 적극적으로 행동할 때다.
● 말
42년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
54년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
66년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
78년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
90년 운수 좋은 날, 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
02년 대인관계에서 문제가 생길 수 있으니 감정을 잘 다스려야 한다.
● 양
43년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
55년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다.
67년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
79년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운!
91년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
03년 애정 문제 모두 조심스러운 태도가 필요할 때 에너지를 내일로 아껴두라.
● 원숭이
44년 상담 건은 오후 4시 이후에 진행하는 것이 유리.
56년 먼저 이야기는 들어보고 결정은 천천히 할 것.
68년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것.
80년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
92년 고지가 눈앞, 조금 만 더 힘내라.
04년 신중하게 자신의 뜻을 표현하고, 중요한 결정은 잠시 보류하는 게 좋다.
● 닭
45년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것.
57년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것.
69년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간.
81년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것.
93년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
05년 정신적 스트레스가 있을 수 있지만, 차분히 대처하면 무난히 지나간다.
● 개
46년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것
58년 가볍게 산책하며 계획 세우기.
70년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기.
82년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
94년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
06년 한 걸음씩 느리게 가더라도 내실을 다지는 마음이 중요하다.
● 돼지
47년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다.
59년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
71년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
83년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
95년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
07년 흐름을 유지하는 게 중요한 날. 조급함을 버리고 천천히 할 것.
인천철학관 박성희 원장
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