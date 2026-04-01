[오늘의 운세/4월 18일]

● 쥐 48년 세상으로 마음으로 본다, 넓은 마음으로 이해를 넓혀라. 60년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다. 72년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것. 84년 일의 시작은 미약해도 결과는 크게 된다. 96년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 08년 초지일관이 최고! 꾸준히 밀고 나가면 성과가 좋다. ● 소 37년 명예에 집착하기보다 실리를 추구할 것. 49년 일 욕심내지 말고 건강 챙길 것. 61년 베풀수록 큰 행운이 찾아오게 된다. 73년 초심을 잃지 말고 정진할 것. 85년 북쪽을 향하면 재물 운이 상승하고 서쪽을 향하면 애정이 깊어진다. 97년 체력 관리 잘 하고, 피곤하면 무리하지 말고 쉬는 게 이득이다.
● 범 38년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다. 50년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량이 필요. 62년 계약은 예상한 방향으로 순조롭게 진행된다. 74년 사랑이 있어 외롭지 않고 두렵지 않다. 86년 괜찮은 제안 받거나 기쁜 소식 듣는다. 98년 침착함이 생명! 조급하거나 충동적인 행동은 피할 것. ● 토끼 39년 다른 사람의 이야기도 들어보고 판단. 51년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것. 63년 오랜 숙원이 이루어지며 축하를 받게 된다. 75년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회. 87년 오늘은 특히 품위유지에 신경 쓸 것. 99년 몸 신호 잘 듣고, 따뜻한 음식 먹으며 컨디션 관리가 중요한 날.
● 용 40년 과욕만 부리지 않으면 무난할 듯. 52년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요할 때. 64년 건강관리는 자연식품을 통해 스스로 할 것. 76년 조금만 양보하면 일이 쉽게 풀려나간다. 88년 윗사람들과 대화를 시도해 볼 것. 00년 무리한 약속이나 다툼은 피하고, 회복에 집중하는 날. ● 뱀 41년 적당히 양보하고 적절히 처신할 것. 53년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라. 65년 여행 계획이나 여가생활을 계획해 볼 것. 77년 그다지 실속 없는 일로 시간을 보낼 수 있다. 89년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해 볼 것. 01년 진퇴양난 상황이 올 수도 있으니, 한 발 물러서서 지혜롭게 대처하면 좋다. ● 말 42년 가족이나 배우자에게 잘해 주기. 54년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 볼 것. 66년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신. 78년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 90년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과. 02년 가벼운 마음으로 하루를 보내면 좋은 소식 있을 가능성이 있다.
● 양 43년 가능하면 덕을 베풀어라. 55년 결정을 내리기 전에 다시 한 번 생각하기. 67년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것. 79년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축. 91년 마음을 넉넉하게 갖고 따뜻하게 대해 줄 것. 03년 변화의 기운이 있지만, 너무 서두르지 말고 차분히 준비할 것. ● 원숭이 44년 한번만 더 생각하는 여유와 지혜가 필요! 56년 부동산이나 투자에 관심 가질 듯. 68년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 80년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것. 92년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. 04년 생각과 현실 차이가 클 수 있으니 현실적으로 판단하는 게 중요.
● 닭 45년 금전 문제로 생각이 많아질 듯. 57년 정면승부보다는 우회하는 것이 좋다. 69년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아질 수 있다. 81년 힘을 합쳐라 백지장도 맞들면 낫다. 93년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기. 05년 조금 답답할 수 있지만, 참고 버티면 길이 열린다.
● 개 46년 아랫사람의 일에 지나친 간섭은 금물. 58년 즉시 결과가 필요한 일 보다는 장기 계획에 주력할 것. 70년 집안일이나 회사일로 생각 많아 질 듯. 82년 때로는 혼자만의 시간도 필요. 94년 잘된다고 과신하지 말고 겸손한 자세 유지. 06년 용솟음하는 에너지가 있으니 많이 활동할수록 좋은 날.
● 돼지 47년 서둘지 말고 즐기면서 천천히 할 것. 59년 주어진 일이라면 긍정적으로 생각할 것. 71년 기분이 좋아지고 활력이 넘치는 하루. 83년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것. 95년 자신감을 가지고 바쁘게 움직여 보아라! 07년 운이 풀리는 느낌이 들면 적극적으로 움직여 볼 것.
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