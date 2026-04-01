[오늘의 운세/4월 19일]

● 쥐 48년 모든 것은 때가 있다. 중요한 결정은 오전이 좋다. 60년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 72년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 84년 아집을 버리고, 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 96년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 08년 노력한 만큼 성과가 따르며 인정받을 수 있는 하루가 된다.
● 소 37년 계획은 계획대로 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 49년 운이 좋은 날, 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 61년 기분 좋은 날 밖의 기쁜 소식 들려온다. 73년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 85년 과신하지 말고 겸손한 자세필요. 97년 인간관계에서 신뢰가 쌓이며 기분 좋은 일이 따르는 날이다.
● 범 38년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 50년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 62년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 74년 조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 86년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 98년 차 한 잔의 여유를 가지며 생각을 정리할 것. ● 토끼 39년 행운이 함께하는 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 51년 가까이 있는 사람에게 잘 해라, 미우나 고우나 내 가족이 최고. 63년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 75년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 87년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어 진다. 99년 주변 사람들과의 협력이 중요하며 도움으로 일이 잘 풀린다.
● 용 40년 일은 바쁘지만 실리는 적다. 52년 여유를 가져라 모든 것은 시간이 해결해 준다. 64년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 76년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것. 88년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 00년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 점차 좋아지게 될 운세.
● 뱀 41년 할 수 있는 일만 하고, 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 53년 천천히 여유를 가져라, 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 65년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 77년 능력을 고려하여 책임 못질 일은 하지 말 것. 89년 충동적인 구매 주의할 것. 01년 작은 일이라도 성실하게 임하면 좋은 평가로 이어진다. ● 말 42년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 54년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 66년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 78년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 90년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 02년 마음의 여유를 가지고 차근차근 단계적으로 진행할 것. ● 양 43년 넓은 마음으로 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 55년 현재가 중요하다, 지나간 일에 집착하지 말 것. 67년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 79년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 91년 감정보다 이성으로 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것. 03년 여러 가지보다는 한 가지 일에 집중해야 성과를 얻는다. ● 원숭이 44년 컨디션이 안 좋은 날, 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 56년 금전문제로 고민이 생길 수 있으나, 시간이 해결한다. 68년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 80년 마음에 들지 않아도 참아라. 92년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 04년 마음을 넓게 가지면 주변과의 관계가 한층 부드러워진다. ● 닭 45년 욕심내지말고 할 수 있는 것만, 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 57년 오해를 일으키는 날, 남의 일에 참견하지 말라. 69년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 81년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 93년 자신감도 지나치면 병이다. 05년 고민하던 일이 점차 해결되며 희망적인 흐름이 보인다. ● 개 46년 몸과 손에 익은 것부터 처리, 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 58년 감정 억제, 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 70년 과욕은 금물 할 일은 많고 시간은 없다. 82년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 94년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 06년 적극적인 자세가 좋은 결과를 만들어 내는 중요한 하루다. ● 돼지 47년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 59년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 71년 확인 또 확인 돌다리도 두드려 보고 건너라. 83년 기본에 충실하면 예상치 못한 실수를 줄일 수 있는 날이다. 95년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 07년 새로운 기회가 찾아올 수 있으니 준비된 자세가 필요하다.
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