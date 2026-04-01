[오늘의 운세/4월 17일]

● 쥐
48년 결정 내리기 전에 한 번 더 심사숙고할 것.
60년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
72년 여러 사람의 의견을 들어 보고 결정.
84년 하기 싫은 일이 생겨도 웃을 것.
96년 가끔은 일상에서 벗어나 보아라.
08년 대인관계에서 신뢰가 쌓이는 하루. 새로운 기회가 찾아올 수 있는 날.
● 소
37년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
49년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복.
61년 바빠도 절대 서두르지 말 것.
73년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
85년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
97년 주변의 조언을 참고하고, 차분하게 진행하면 좋은 결과 따른다.
● 범
38년 계획한 일이 순풍에 돛 단 듯 풀린다.
50년 직접 나서기 보다는 뒤에서 조언하는 것이 좋다.
62년 때로는 평범한 것이 가장 좋다.
74년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
86년 잊을 건 잊고 버릴 건 버려라.
98년 작은 일에 연연하지 말고 마음을 편히 가질 것.
● 토끼
39년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다.
51년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
63년 모처럼 능력 발휘할 기회가 생길 듯.
75년 일도 많지만 보람도 크다.
87년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
99년 가족과 화목하면 마음이 편안하다. 가족에게 잘해 줄 것.
● 용
40년 불필요한 오해가 생길 수 있으니 언행조심!
52년 말 한마디에 천 냥 빚도 갚는다.
64년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것.
76년 주어진 일에 불만 갖지 말 것.
88년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것.
00년 노력한 만큼 보람을 느낄 수 있고, 긍정적인 마음이 행운을 부른다.
● 뱀
41년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
53년 자녀나 집안일로 생각이 많아질 수 있다.
65년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
77년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
89년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
01년 주변 도움으로 일은 순조로우나 신중한 판단이 필요한 하루.
● 말
42년 상황이나 분위기 파악 정확하게 할 것.
54년 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
66년 승자의 아량과 여유가 필요.
78년 금전 문제나 사람 문제로 작은 고민.
90년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게 처리할 것.
02년 마음을 넓게 가지고, 주변 사람들과 협력이 중요하다.
● 양
43년 운이 좋은 날, 경사스러운 일이 생길 수 있다.
55년 귀인이 가까이에 있으니, 희망을 잃지 말 것.
67년 모든 일이 술술 잘 풀려나간다.
79년 운전할 때는 좀 더 느긋한 자세로.
91년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것.
03년 적극적인 자세가 좋은 결과를 부른다. 새로운 인연이나 기회가 생긴다.
● 원숭이
44년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각.
56년 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다.
68년 명예가 따르고 축복 받는 기상.
80년 윗사람이나 경험자의 말을 존중할 것.
92년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
04년 행운이 있는 날, 노력한 만큼 더 이상의 성과를 얻는다.
● 닭
45년 미래를 위한 꿈도 좋지만 현실에 만족할 것.
57년 묵은 솔이 광솔, 손에 익숙한 게 좋다.
69년 겉치레 보다는 마음 편안한 것 선택.
81년 이득도 있지만 나가는 것도 적지 않다.
93년 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
05년 기본에 충실하고, 무리한 일은 피하는 것이 좋다.
● 개
46년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
58년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다.
70년 상대방의 입장에서 생각해 볼 것.
82년 도와주려면 확실하게 도와주어라.
94년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라.
06년 작은 일도 성실하게 처리할 것. 정직한 태도가 좋은 결과 만든다.
● 돼지
47년 작은 것에 얽매이지 말고 너그러운 마음 갖기.
59년 독단보다는 서로 의논하여 결정.
71년 자신의 위치에서 본분을 다해라.
83년 육체적으로 힘은 들어도 행복이 넘친다.
95년 새로운 희망과 비전이 보인다.
07년 현실적인 판단이 필요한 날. 새로운 도전이 기회를 만든다.
인천철학관 박성희 원장
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